В день инаугурации президента патриарх Кирилл совершит молебен в Кремле

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в понедельник благодарственный молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
Он добавил, что по завершении молебна предстоятель Русской церкви прочтет молитву, которая всегда используется на этом богослужении.
"В ней, в частности, есть такие слова: "Умудри и настави его беспреткновенно проходити великое сие служение", — уточнил пресс-секретарь.