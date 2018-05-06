В день инаугурации президента патриарх Кирилл совершит молебен в Кремле

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в понедельник благодарственный молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"По сложившейся традиции патриарх Московский и всея Руси после церемонии инаугурации президента Российской Федерации совершает молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля. Завтра также будет совершен благодарственный молебен, в прошениях которого содержатся слова о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение", — сказал Волков.

Он добавил, что по завершении молебна предстоятель Русской церкви прочтет молитву, которая всегда используется на этом богослужении.

"В ней, в частности, есть такие слова: "Умудри и настави его беспреткновенно проходити великое сие служение", — уточнил пресс-секретарь.