В РПЦ не считают удачной идею о возможном запрете на ввоз лекарств из США

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Возможный запрет на ввоз в Россию медикаментов из ряда западных стран в ответ на введение ими санкций не является удачной инициативой и может негативно отразиться на обычных российских гражданах, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, для того, чтобы импортозамещение в полной мере работало, требуется очень длительная, большая работа — нужно создавать те медицинские препараты, которых пока в стране нет. "Нужно создать условия. Таких условий у нас сейчас нет, об этом ясно заявил Минздрав", — отметил архиерей.
Вопрос об импортозамещении, добавил он, это "не тот вопрос, который можно решить в одночасье". Митрополит Иларион признал, что отечественный рынок лекарств сейчас сильно зависит от западных поставок.
"Препараты препаратам рознь: бывает так, что какой-либо американский препарат действует на пациента, а отечественный аналог по каким-то причинам не действует или действует иначе. Бывает так, что люди на протяжении многих лет уже привязаны к конкретным образцам западных лекарств, и они не смогут перейти на другие лекарства без ущерба для своего здоровья или даже для своей жизни", — сказал глава ОВЦС.
"Чтобы принять такое решение (о введении запрета на ввоз лекарств из США и некоторых других стран — ред.), оно должно быть тщательно продуманным, взвешенным и подготовленным. Этой подготовки не было.", — добавил представитель РПЦ.
Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проекта запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 мая заявила, что вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается.