Далай-лама не верит в "таблетку сострадания" и искусственный интеллект

ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV заявил, что не верит в "таблетку сострадания" и искусственный интеллект, который мог бы сравниться с сознанием живого человека.
Об этом он сообщил в ходе дискуссий с российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.
Как развить сострадание
Директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН профессор Павел Балабан предположил, что благодаря современным исследованиям в будущем может быть разработано средство, стимулирующее чувство сострадания, к которому призывают буддисты. "Таблетка для сострадания", — уточнил он.
"Противоядие (гневу и другим негативным эмоциям) должно быть не физическим, оно должно находиться в сознании человека. Сострадание нужно развивать путем тренировки ума, применением интеллекта, анализа и осознанности. Когда мы понимаем, что у гнева нет ценности, что он разрушает покой ума и здоровье, что он является источником пессимизма, мы отказываемся от него", — убежден Далай-лама.
Между тем, сообщил он, исследования социопатов показали, что большинство людей, не испытывающих сострадание и поступающих достаточно жестоко по отношению к другим, обладают особенностями мозга: у них определенные зоны недоразвиты. "Возможно, не так работают зеркальные нейроны. И в данном случае, полагаю, проблему проще решить химически, "таблеткой сострадания". По крайней мере, есть масса возможностей воздействовать на мозг, просто универсального средства нет. Но рано или поздно такое средство будет", — уверен российский ученый.
Как быть с искусственным интеллектом
"Некоторые ученые говорили, что современные технологии могут создать искусственный интеллект, новое живое существо, новое сознание. Я в этом сомневаюсь. Считаю, что технологии не могут тягаться с человеческим умом. Потому что человеческий ум, сознание сложнее современных технологий, и в конечном итоге технологии зависят от сознания, они в руках человека", — сказал Далай-лама.
"Полагать, что современные технологии могут решить все на свете проблемы или что их все может решить тренировка сознания, — это крайние точки зрения", — резюмировал Далай-лама.
Представитель российских ученых Дмитрий Волков вновь отметил традиционность буддийской позиции. "Далай-лама достаточно много говорил об интеллекте животных, его интересует, существует ли сознание у улиток, у комаров. Но в отношении машин буддисты в целом достаточно скептично настроены. Они занимают более традиционную точку зрения и считают, что человеческое сознание, скорее всего, невозможно реплицировать ни на чем", — пояснил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул важность сотрудничества с буддийскими исследователями. "Поддержка науки со стороны Далай-ламы, авторитет которого в мире очень высок, вдохновляет и стимулирует интерес ученых к новым вещам. Кроме того, многие буддийские метафоры могут быть полезными мысленными инструментами, их можно использовать в создании крупных холистических теорий. И способ коммуникации буддистов – это истории, красочные описания, которые могут помочь ученым гораздо более выразительно и интересно передавать свои идеи", — считает российский философ.
Участники и организаторы дискуссий
Конференция "Понимание мира", проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт построения "концептуальных мостов" в рамках проекта "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых". Первая в истории подобная встреча прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена теме сознания.
Организаторами диалога выступают Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.