Далай-лама не верит в "таблетку сострадания" и искусственный интеллект

Далай-лама и ведущие российские исследователи на конференции Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых в Дхарамсале

Далай-лама и ведущие российские исследователи на конференции Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых в Дхарамсале

ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV заявил, что не верит в "таблетку сострадания" и искусственный интеллект, который мог бы сравниться с сознанием живого человека.

Об этом он сообщил в ходе дискуссий с российскими учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

Как развить сострадание



Директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН профессор Павел Балабан предположил, что благодаря современным исследованиям в будущем может быть разработано средство, стимулирующее чувство сострадания, к которому призывают буддисты. "Таблетка для сострадания", — уточнил он.

"Не думаю, что возможно изобрести такую эффективную таблетку сострадания", — ответил Далай-лама. Он пояснил, что согласно буддийскому учению, эмоции относятся не только к внешним, физическим проявлениям, нейронным сетям, они — часть нашего сознания, а сознание в буддизме не тождественно мозгу.

"Противоядие (гневу и другим негативным эмоциям) должно быть не физическим, оно должно находиться в сознании человека. Сострадание нужно развивать путем тренировки ума, применением интеллекта, анализа и осознанности. Когда мы понимаем, что у гнева нет ценности, что он разрушает покой ума и здоровье, что он является источником пессимизма, мы отказываемся от него", — убежден Далай-лама.

Комментируя дискуссию, один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков отметил, что в некоторых вопросах у буддистов более консервативная точка зрения. "Они в целом поддерживают науку, но считают, что есть какие-то традиционные пути, которым нужно следовать. Например, даже если наука изобретет таблетку, которая позволит входить в состояние медитации быстрее и достигать больших эффектов, они посчитают это неправильным путем", — сказал РИА Новости Волков.

Между тем, сообщил он, исследования социопатов показали, что большинство людей, не испытывающих сострадание и поступающих достаточно жестоко по отношению к другим, обладают особенностями мозга: у них определенные зоны недоразвиты. "Возможно, не так работают зеркальные нейроны. И в данном случае, полагаю, проблему проще решить химически, "таблеткой сострадания". По крайней мере, есть масса возможностей воздействовать на мозг, просто универсального средства нет. Но рано или поздно такое средство будет", — уверен российский ученый.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама и ведущие российские исследователи на конференции "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых" в Дхарамсале © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама и ведущие российские исследователи на конференции "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых" в Дхарамсале

Как быть с искусственным интеллектом

"Некоторые ученые говорили, что современные технологии могут создать искусственный интеллект, новое живое существо, новое сознание. Я в этом сомневаюсь. Считаю, что технологии не могут тягаться с человеческим умом. Потому что человеческий ум, сознание сложнее современных технологий, и в конечном итоге технологии зависят от сознания, они в руках человека", — сказал Далай-лама.

В то же время он отметил, что будет счастлив, если вдруг при помощи современных технологий удастся создать "существо без гнева". "Хотя не думаю, что это возможно", — тут же добавил духовный лидер.

"Полагать, что современные технологии могут решить все на свете проблемы или что их все может решить тренировка сознания, — это крайние точки зрения", — резюмировал Далай-лама.

Представитель российских ученых Дмитрий Волков вновь отметил традиционность буддийской позиции. "Далай-лама достаточно много говорил об интеллекте животных, его интересует, существует ли сознание у улиток, у комаров. Но в отношении машин буддисты в целом достаточно скептично настроены. Они занимают более традиционную точку зрения и считают, что человеческое сознание, скорее всего, невозможно реплицировать ни на чем", — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем, последние 50 лет наблюдается такой прогресс, который, по словам ученого, свидетельствует о том, что когнитивные способности машин во многом уже превзошли способности людей. "Машины считают быстрее, играют в шахматы лучше, чем чемпионы мира. То есть в отдельных областях совершенно очевидно, что машины уже достигли достаточного большого преимущества. В принципе, если продлить этот тренд, то можно представить, что через 20-30 лет машины будут обладать и так называемым "общим интеллектом", то есть способностью выносить и логические суждения", — отметил Волков.

При этом он подчеркнул важность сотрудничества с буддийскими исследователями. "Поддержка науки со стороны Далай-ламы, авторитет которого в мире очень высок, вдохновляет и стимулирует интерес ученых к новым вещам. Кроме того, многие буддийские метафоры могут быть полезными мысленными инструментами, их можно использовать в создании крупных холистических теорий. И способ коммуникации буддистов – это истории, красочные описания, которые могут помочь ученым гораздо более выразительно и интересно передавать свои идеи", — считает российский философ.

© РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале © РИА Новости / Ольга Липич Далай-лама XIV на конференции с ведущими российскими учеными в Дхарамсале

Участники и организаторы дискуссий

Во встречах с Далай-ламой, помимо упомянутых выше ученых, принимают участие ведущий российский нейробиолог, член-корреспондент РАН Константин Анохин, научный руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский, известный физиолог, возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев, специалисты Института философии РАН профессор Давид Дубровский и профессор Виктория Лысенко, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики профессор Евгений Рогаев, глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан, а также еще ряд российских специалистов.

Конференция "Понимание мира", проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт построения "концептуальных мостов" в рамках проекта "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых". Первая в истории подобная встреча прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена теме сознания.

Организаторами диалога выступают Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы, при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.