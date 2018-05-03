Далай-лама рассказал о важной роли России в мире

ДХАРАМСАЛА, 3 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV считает очень важной роль России в современном мире в силу своего географического положения.
"Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство", — сказал духовный лидер буддистов.
По его словам, в исторической перспективе между Россией и Тибетом существуют давние, глубокие и перспективные связи. И речь не только о тибетском буддизме, несколько столетий назад распространившемся в России.
"Если мы коснемся политики, то у моего предшественника далай-ламы XIII были хорошие контакты с российским царем. И даже во времена Ленина делегации из России прибывали в Лхасу", — отметил Далай-лама XIV.
Конференция "Понимание мира", проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт построения "концептуальных мостов" в рамках проекта "Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых". Первая в истории подобная встреча прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена теме сознания.
Организаторами диалога выступают Центр тибетской культуры и информации (Москва), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и фонд Далай-ламы при поддержке Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ и Института философии РАН.