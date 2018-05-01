Глава Совета раввинов Европы призвал активнее бороться с антисемитизмом

РИГА, 1 мая — РИА Новости. Глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт призвал европейских политиков эффективнее и жестче бороться с проявлениями антисемитизма: по словам Гольдшмидта, до сих пор в городах Европы есть районы, где евреям небезопасно появляться в кипе.

В Риге проходит конференция европейских раввинов, на которой, в частности, обсуждается вопрос безопасности ношения кипы на улицах городов Европы.

Поводом стало нападение сирийского беженца на израильского студента в кипе в центре Берлина 18 апреля. По данным немецкой полиции, нападавший выкрикивал антисемитские оскорбления, а одного из молодых людей избил ремнем. После он скрылся, однако затем сдался полиции.

В соцсетях появилось видео, на котором показано, как молодой человек бьет другого ремнем и кричит на арабском "еврей".

"В Европе действительно есть места, где евреям опасно гулять в кипе. Это, например, пригороды Парижа, в Брюсселе есть места. Есть места, где, напротив, безопасно ходить в них", — сказал агентству раввин Гольдшмидт в кулуарах конференции.

По его словам, каждое нападение нужно обязательно фиксировать, например, на камеру смартфона, как это было сделано в Берлине. Если это будет делаться и за нападения "будут сразу наказывать", то с этой проблемой, по его мнению, можно будет бороться более эффективно.

"Но для этого нужно иметь желание со стороны политиков. Политическая воля сейчас есть, но она должна быть более жесткой, конкретной и эффективной", — отметил раввин.