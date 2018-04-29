Русская зарубежная церковь назвала призывы к автокефалии "лукавством"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Никакие перемены в жизни Церкви не могут быть инициированы и навязаны ей светским начальством, говорится в заявлении Архиерейского синода Русской зарубежной церкви, распространенном в связи с попытками президента Украины Петра Порошенко и Верховной рады создать в стране "единую поместную автокефальную церковь".

Русская православная церковь за рубежом (РПЦЗ) имеет епархии в США, Канаде, Европе и Австралии. Заседание Синода РПЦЗ прошло в Нью-Йорке под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, Синод выступил со специальным заявлением в связи с событиями на Украине, сообщает в воскресенье сайт Московского патриархата.

"Предпринимаются попытки создать на этой многострадальной земле особую "автокефальную церковь" на месте канонической, всеми признаваемой Украинской православной церкви, возглавляемой Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Эта Церковь с 1990 года обладает автономией, то есть самостоятельностью и независимостью в своем управлении. Перед нами ни что иное, как лукавое старание использовать религиозные чувства и подчинить их политическим целям сегодняшних властей, что прямо противоречит преданию и каноническим нормам святой Православной церкви", — говорится в заявлении.

Иерархи РПЦЗ подчеркнули, что своим заявлением выражают митрополиту Онуфрию и всему духовенству и верующим канонической Украинской православной церкви "полную поддержку". "С любовью преклоняемся перед их исповедническим подвигом. Никакие перемены в жизни Церкви не могут быть инициированы и навязаны ей светским начальством. Нынешние попытки повлиять на жизнь Церкви извне лишь обнажают сугубо нецерковные побуждения и цели старающихся их осуществить", — отмечается в заявлении.

Синод РПЦЗ также призвал всех верующих "молиться за каноническую Православную церковь на земле Украинской, чтобы настоящая попытка церковного раскола обратилась в ничто, и чтобы мир и братолюбие всегда господствовали во взаимоотношениях между поместными православными церквами".

Президент Украины Петр Порошенко 22 апреля заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. В ответ на обращение светских властей Синод Константинопольского патриархата заявил, что он "решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации".

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

РПЦЗ возникла в 1920-х годах и объединила эмигрировавшую или оказавшуюся в изгнании после революции 1917 года и гражданской войны в России часть духовенства. В 2007 году был подписан Акт о каноническом общении РПЦ и РПЦЗ, сделавший РПЦЗ самоуправляемой частью РПЦ.