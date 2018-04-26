Митрополит: теология в вузах предотвратит "заражение идеологией ваххабизма"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Преподавание теологии в вузах с соблюдением всех государственных требований к научным дисциплинам будет препятствовать распространению радикальных религиозных течений среди студентов, считает ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры РПЦ митрополит Волоколамский Иларион.

"Религиозных террористов не бывает. Бывают террористы, которые свои преступные мысли прикрывают религиозными лозунгами и религиозной риторикой… Если бы на общегосударственном уровне в должном объеме было бы поставлено преподавание теологии в вузах, то не было бы таких феноменов, как Варвара Караулова, как другие студентки и студенты, которые заражены идеологией ваххабизма, исламизма. Потому что все до единого знали бы, в чем учение ислама, какую доктрину эта религиозная традиция проповедует, насколько несовместимыми с этой традицией являются те… злодеяния, свидетелями которых мы являемся", — сказал он в ходе XI съезда Российского союза ректоров в Петербурге в четверг.

Ректор Общецерковной аспирантуры добавил, что распространение теологии не является проектом Русской православной церкви. "Это межрелигиозный проект, в котором участвуют все основные традиционные конфессии нашей страны… Теология занимается той научной областью, которая имеет прямое отношение к религиозной жизни людей, и отличие теологии от религиоведения заключается в том, что… теология рассматривает религиозные традиции изнутри", — отметил он.

При этом, по словам митрополита Илариона, теологические дисциплины должны преподаваться "на высоком академическом уровне" с соблюдением всех требований, которые предъявляются государством к научным дисциплинам.

Теология была признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы. В июне 2017 года состоялась защита первой в России диссертации по новой научной специальности "теология". Ее автор, декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский получил степень кандидата философских наук за диссертацию, посвященную святителю Филарету Московскому.