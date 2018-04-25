Папа Франциск надеется на успех межкорейского саммита в Пханмунджоме

ВАТИКАН, 25 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск выразил надежду на то, что межкорейский саммит, который состоится в пятницу в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, положит начало конкретному продвижению по пути примирения между Республикой Корея и КНДР.

"Эта встреча является подходящим случаем для того, чтобы начать прозрачный диалог и конкретный путь примирения и вновь обретенного братства с тем, чтобы обеспечить мир на Корейском полуострове и во всем мире", — заявил понтифик в среду в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.

Франциск заверил, что лично будет молиться за скорейшее примирение, которого, по его словам, "страстно желает корейский народ".

"Святой престол поддерживает и поощряет любые полезные и искренние инициативы для построения лучшего будущего под знаком встречи и дружбы между народами", — сказал он.

Обращаясь к политическим руководителям, несущим непосредственную ответственность за успех саммита, папа Римский призвал их проявить "мужество надежды" и с доверием идти по начатому пути.