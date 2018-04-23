В УПЦ МП прокомментировали реакцию Константинополя на обращение Киева

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Синод Вселенского патриархата, заявив о готовности рассмотреть обращение политического руководства Украины касательно создания автокефальной церкви в стране, не учел позицию миллионов верующих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, говорится в распространенном в понедельник обращении Информационно-просветительского отдела УПЦ (МП).

Вселенский патриархат в воскресенье принял прошение о предоставлении автокефалии со стороны "политических и церковных лиц", представляющих "много миллионов православных украинцев", и решил "иметь близкое общение с другими братскими Православными Церквами для уведомления и согласования". Перевод документа размещен на официальном сайте УПЦ МП.

"Упоминание в тексте коммюнике о миллионах православных украинцев, от имени которых якобы действуют представители "УПЦ КП" и "УАПЦ" (непризнанные мировым православием "Киевский патриархат" и "Украинская автономная православная церковь" — ред.), не отражает позицию миллионов верующих, которых представляет Украинская православная церковь, являющаяся крупнейшим религиозным объединением в Украине", — говорится в сообщении.

В УПЦ полагают, что в ближайшем будущем могут начаться визиты представителей Константинопольского патриархата в другие поместные Церкви для консультаций. "Напомним, что ни одна из этих Церквей не признает "УПЦ КП" и "УАПЦ" каноническими Церквями и не сослужит с ними, а потому, если будет идти речь об украинской автокефалии, то этот вопрос не может быть рассмотрен без участия Украинской православной церкви как единственной канонической церкви Украины", — подчеркивается в документе.