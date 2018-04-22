В УПЦ МП раскритиковали Порошенко за призыв создать независимую церковь

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви превышением власти и вмешательством в церковные дела.

Верховная рада в четверг поддержала обращение Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. По словам президента, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

Как говорится в заявлении отдела внешних церковных связей УПЦ МП опубликованном в субботу вечером, согласно Конституции Украины, церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни церковь решает самостоятельно.

"Украинская Православная Церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским Православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию православной церкви в Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела", — говорится в заявлении.

В УПЦ МП отметили, что автокефалия предоставляется церкви, а не государству, поэтому "инициировать или просить об этом статусе должна церковь, а не государство".

"Вызывает обеспокоенность то, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики. Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более – геополитические вопросы", – отмечается в заявлении.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.