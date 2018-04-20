РПЦ: Константинополь оставляет без ответа обращения Киева об "автокефалии"

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Верховная Рада Украины не правомочна встревать в дела, касающиеся управления Церковью, и Константинопольский патриархат уже не в первый раз оставляет обращения Киева об "автокефалии" без ответа, заявил РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Верховная рада в четверг поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею о создании в стране "единой поместной автокефальной церкви".

"Парламент светского государства, в котором Церковь отделена от государственной власти и в котором законодательные ветви власти представлены депутатами самых разных вероисповеданий, а некоторые из них, возможно, и не связывают себя ни с какой религиозной традицией, правомочен принимать законы, касающиеся земной жизни граждан, и не правомочен встревать в дела, касающиеся управления Церковью. Эта норма зафиксирована и в конституции Украины. Точно так же и глава государства не вправе решать вопросы дальнейшего устройства церковной жизни – это дело самой Церкви", — сказал протоиерей Николай Балашов.

Отвечая на вопрос о возможных перспективах данной инициативы украинских властей, он напомнил, что летом 2016 года уже было принято аналогичное постановление Верховной Рады — об обращении к патриарху Константинопольскому Варфоломею по вопросу об автокефалии УПЦ.

"Это было намного более развернутое обращение, чем нынешнее, снабженное подробными предписаниями, как должен поступить, как считали депутаты Рады, Вселенский патриарх, — и, однако, мы видим, до сих пор это обращение осталось без последствий. Если говорить об обращениях президента Украины к Вселенскому патриарху, то, по нашим сведениям, это тоже далеко не первое обращение с такой просьбой… И до сих пор мы видим, что никаких официальных реакций на эти обращения не последовало", — отметил замглавы ОВЦС.

Собеседник агентства также напомнил, что на встрече предстоятелей поместных православных церквей, прошедшей в январе 2016 года в Шамбези (Швейцария) патриарх Варфоломей подтвердил свою позицию, что митрополит Киевский Онуфрий (УПЦ МП) является единственным каноническим главой православной церкви на Украине.

"Вселенский патриарх многократно заявлял, что раскольники должны вернуться в каноническую Украинскую православную церковь… У нас нет никаких свидетельств, кроме утверждений некоторых политиков, о том, чтобы взгляды Константинопольского патриарха, обусловленные, конечно, священными канонами Церкви, претерпели изменения", — добавил протоиерей Николай Балашов.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также не признанные мировым православием церковные структуры: "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.