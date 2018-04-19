Новинский: Константинополь не поддержит создание на Украине единой церкви

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости. Патриарх Константинопольский не поддержит создание на Украине единой поместной автокефальной церкви, считает депутат фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Вадим Новинский.

Верховная рада в четверг поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви. Во вторник Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение. По словам Порошенко, если будет поддержка в Раде, он передаст обращение Константинопольскому патриарху.

"Никаких (последствий обращения не будет — ред). В 2016 году мы уже видели такое обращение и видим, что ничего такого не произошло. И сейчас я думаю, что патриарх Константинопольский никогда не пойдет на нарушение церковного закона, он не будет это рассматривать. Вы поймите, это будет означать раскол в православье, который будет похлеще раскола 1054 года, когда церковь христианская развалилась на католическую и православную. Поэтому он никогда не войдет в историю как раскольник", — сказал Новинский в комментарии журналистам после голосования в Раде.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.