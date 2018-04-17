Патриарх Кирилл в конце апреля впервые совершит визит в Албанию

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл впервые совершит официальный "мирный" визит в Албанию, совершит совместное богослужение с ее предстоятелем и встретится с президентом страны, сообщил РИА Новости руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.

О предстоящем визите в страну патриарх сообщил во вторник на ежегодном пасхальном приеме в министерстве иностранных дел. Ожидается, что поездка первоиерарха пройдет с 28 по 30 апреля.

"Это очередной визит в списке посещений предстоятелем Русской церкви братских поместных Церквей после своего избрания на патриарший престол. В этом году он посещает церковь-мученицу – Албанскую церковь, которая многое претерпела в 20 веке и была фактически уничтожена. Патриарх совершит торжественное богослужение с главой Албанской церкви архиепископом Анастасием, с ее иерархами, также ждем встречи с главой государства и другими высокими представителями государственной власти", — заявил священнослужитель.

Он добавил, что предстоятели двух Церквей знакомы более 50 лет и пронесли свою дружбу через десятилетия.

Православные сегодня составляют около 7% населения Албании. Богослужение ведется на албанском, греческом и румынском языках, в стране действует один монастырь Рождества Богородицы в Арденице.