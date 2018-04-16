Патриарх посетит Кузбасс на 40-й день после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в храме Святой Троицы в Кемерово. 28 марта 2018

Горожане на панихиде в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в храме Святой Троицы в Кемерово. 28 марта 2018

НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Кузбасс 3 мая – на сороковой день после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", он встретится с родственниками погибших и пострадавшими, а также совершит божественную литургию, сообщает администрация Кемеровской области.

"Его Святейшество приедет в Кемерово 3 мая, на сороковой день после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Патриарх Кирилл совершит божественную литургию, посетит место трагедии и встретится с родственниками погибших и пострадавшими", — говорится в сообщении.

В областной администрации отметили, что предстоящий визит патриарха стал главной темой встречи главы региона Сергея Цивилева с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом и представителями Кузбасской митрополии 14 апреля.

Врио губернатора поблагодарил всех представителей Кузбасской митрополии за оказание необходимой пастырской помощи во время работы оперативного штаба на месте трагедии. Стороны договорились о совместной работе.

Пресс-секретарь предстоятеля РПЦ в свою очередь сообщил РИА Новости, что "предварительно можно говорить" о том, что такая поездка состоится. "Святейший патриарх Кирилл с самого начала трагедии в Кемерово очень сильно переживал и молился о том, что там происходило, и изъявлял желание поехать в Кемерово и помолиться вместе с родственниками погибших и пострадавшими во время пожара. Но он принял решение, что посетит Кемерово на 40-й день трагедии", — сказал собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном, не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).