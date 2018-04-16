"Выпил водки — и на штурм". Кто стоит за атаками на "храмы москалей"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Церковный конфликт на Украине обостряется. Радикалы захватили Успенский храм в селе Птичья Ровенской области, община которого несколько лет обороняла здание, причем как через суд, так и физически. Это далеко не первый случай. Настоятели и прихожане рассказали РИА Новости о том, кто участвовал в атаках и почему власти не предотвращают насилие.
Наплевать на закон
Храм в селе Птичья сторонники самопровозглашенного "Киевского патриархата" при поддержке радикалов первый раз атаковали в декабре 2015 года. Хотя нападавшие были вооружены арматурой, бросали "коктейли Молотова" и распыляли перцовый газ, прихожане, в основном пожилые женщины, героически держали оборону. Нападавшие заблокировали их в храме на несколько месяцев. Рождество и Пасху люди встречали взаперти.
Кадры столкновений многих повергли в шок как на Украине, так и за ее пределами. Ситуацию в селе Птичья неоднократно обсуждали на различных международных площадках.
"Раскольники наняли боевиков "Правого сектора"* и "Айдара", которые ворвались в храм и захватили его. Они разогнали дежуривших там женщин, срезали замки. У них с собой был сварочный аппарат, они на входе наварили "уши" и заперлись изнутри, требуя передачи церкви "Киевскому патриархату" (эта непризнанная мировым православием структура с 1992 года действует в стране наряду с УПЦ МП. — Прим. ред.). Мы приехали туда ночью, храм отбили, и полиция снова наложила на него арест, объяснив это тем, что возникла конфликтная ситуация", — рассказывает настоятель храма протоиерей Виктор Земляной.
Теперь храм охраняет полиция. А Пасху прихожане встречали в гараже.
"Приезжал их владыка (епископ самозваного "Киевского патриархата". — Прим. ред.), и они его пустили в храм. А мы не имеем ни на что права, хотя по всем документам храм принадлежит нам", — рассказывает прихожанка Мария.
Представители власти и правоохранительных органов предложили враждующим сторонам решать проблему самим. "Переговоры с ними (захватчиками храма. — Прим. ред.) должны быть 18-го числа, хотя я не знаю, что они дадут. Этих переговоров уже была целая вселенная. С ними ни о чем нельзя договориться", — жалуется прихожанка.
© Фото : предоставлено общиной храмаОбщина Успенского храма в селе Птичья Ровенского района"Живут в страхе"
Старинный Крестовоздвиженский храм в селе Угринов Волынской области постигла еще более печальная участь. С сентября 2014 года он находится в руках членов "Киевского патриархата", а его настоятеля, отца Ростислава Сапожника, лишили крыши над головой.
"Инициатором захвата храма был местный предприниматель, депутат областной рады. Он пригласил нас с женой к себе в кабинет и предложил общине перейти в "Киевский патриархат", обещая большие деньги, перспективы и так далее. Но мы не поддались на его уговоры, и он принялся действовать силовыми методами", — рассказывает Сапожник, не называя имени предпринимателя.
Сельчанам угрожали увольнением, если они "будут ходить к российскому попу" на службы. Самого батюшку стали называть "москаль", обвиняя в проведении служб на русском языке.
"Хотя в храме с 1992 года служба идет полностью на украинском языке. Мы участвовали в молебнах на Майдане и молились за тех, кто в АТО. И за Украину мы молимся. А они ничего другого не нашли, кроме как обвинить нас в том, что мы "москали", — возмущается священник.
В итоге 10 сентября 2014 года бизнесмен вместе с двумя сельчанами срезал дверные замки и занял храмовое здание. В селе вряд ли кто-нибудь решился бы на такое, замечает батюшка и добавляет: "Но вы же знаете, что за бутылку водки можно найти добровольцев".
Спустя два года тяжб, 31 августа 2017 года судебные приставы выселили священника с женой. А двух их несовершеннолетних сыновей, по решению суда, оставили.
"Сейчас мы пока по-прежнему живем с детьми в этом доме. И там же мы совершаем богослужения, хотя просили сельскую раду выделить молитвенное помещение и земельный участок под строительство новой церкви. Но нам отказали. Самую большую комнату я выделил под проведение служб", — говорит настоятель.
"А в той церкви после захвата затеяли ремонт, хотя она считается памятником архитектуры. Мне запрещали ставить пластиковые окна, а они сменили полностью интерьер! У нас за деньги можно все сделать. Сейчас нас никто не хочет слушать. Ну вы же сами видите, какая у нас власть, — им дозволено все, а простым смертным ничего!" — сетует он.
"Своими силами строим новый храм"
С 2014 года УПЦ МП потеряла по всей стране 40 храмов. Всего у нее более 12 тысяч приходов, а у "Киевского патриархата" — пять тысяч.
"Во многих селах как все происходило? Из-за информационной "накачки" люди, которые на службах появлялись разве что на Пасху, стали требовать передачи храмов раскольникам. Но настоящие прихожане не были подвержены этой пропаганде. В итоге получается два лагеря — одни говорят про "москалей", а им в ответ про Христа и благодать", — объясняет РИА Новости глава фонда "Фавор" Артемий Аксенов.
Не желая усугублять конфликт, прихожане добровольно покидают храмы. Обычно такие общины насчитывают 40-60 человек.
"Чтобы избежать войны на селе, общины начинают проводить службы в каких-то других помещениях либо строить свои храмы. Но денег на это, конечно, нет. И они обращаются к нам с просьбой хоть как-то помочь", — рассказывает Аксенов.
Общине храма Спаса Нерукотворного в селе Ходосы Ровенской области удалось построить новый храм. Прихожане называют его "наша красавица-церквушка" или просто "чудо".
Хотя тот роковой день, 20 сентября 2014 года, настоятель храма иерей Андрей Тыжук помнит в мельчайших подробностях.
"С самого утра в селе расклеивали листовки о так называемом "переходе" общины из Московского патриархата в "Киевский". В связи с этим, по благословению нашего благочинного, к нам на приход для молитвенной поддержки приехали священники нашего Ровенского района, около 30 человек. В 16 часов мы начали править вечерню, буквально через несколько минут возле ворот храма стали собираться молодые люди, приехавшие на микроавтобусах. Многие в балаклавах, несколько даже в касках", — рассказывает отец Андрей.
"Двери пытались вскрыть ломами и, когда это не получилось, вырезали замки болгарками, видно, что все продумали заранее. Все эти молодчики ворвались в храм и стали выгонять оттуда прихожан и священников, применяя физическую силу. Некоторых священников избили. Как только храм был захвачен, там сразу начали править "благодарственный молебен" так называемые "священники Киевского патриархата", — вспоминает батюшка.
Полтора года община совершала службы в избе, часть которой отдал для этой цели один прихожанин. Неравнодушные люди помогли построить новый храм. От закладки до освящения прошло менее года.
"Правда, еще многое нужно сделать, но мы верим, что с Божией помощью это получится. Бог посылает нам людей, которые нам очень помогают. Пусть Он воздаст им сторицей! Мы не держим зла на тех, кто забрал у нас храм, мы молимся за них, просим Господа, чтобы Он вразумил их, чтобы в их души вернулся мир. Они ведь как заблудшие овцы, и мы очень хотим, чтобы они вернулись к своему Пастырю. И будет мир в нашей стране и в наших душах!" — верит отец Андрей.
*Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.