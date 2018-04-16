"Выпил водки — и на штурм". Кто стоит за атаками на "храмы москалей"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Церковный конфликт на Украине обостряется. Радикалы захватили Успенский храм в селе Птичья Ровенской области, община которого несколько лет обороняла здание, причем как через суд, так и физически. Это далеко не первый случай. Настоятели и прихожане рассказали РИА Новости о том, кто участвовал в атаках и почему власти не предотвращают насилие.

Наплевать на закон

Храм в селе Птичья сторонники самопровозглашенного "Киевского патриархата" при поддержке радикалов первый раз атаковали в декабре 2015 года. Хотя нападавшие были вооружены арматурой, бросали "коктейли Молотова" и распыляли перцовый газ, прихожане, в основном пожилые женщины, героически держали оборону. Нападавшие заблокировали их в храме на несколько месяцев. Рождество и Пасху люди встречали взаперти.

Кадры столкновений многих повергли в шок как на Украине, так и за ее пределами. Ситуацию в селе Птичья неоднократно обсуждали на различных международных площадках.

Более двух лет храм юридически находился под арестом. Община Украинской православной церкви Московского патриархата выиграла процессы в судах всех инстанций. Решение суда вступило в силу 2 апреля. Однако вечером того же дня прихожан ждал неприятный сюрприз.

"Раскольники наняли боевиков "Правого сектора"* и "Айдара", которые ворвались в храм и захватили его. Они разогнали дежуривших там женщин, срезали замки. У них с собой был сварочный аппарат, они на входе наварили "уши" и заперлись изнутри, требуя передачи церкви "Киевскому патриархату" (эта непризнанная мировым православием структура с 1992 года действует в стране наряду с УПЦ МП. — Прим. ред.). Мы приехали туда ночью, храм отбили, и полиция снова наложила на него арест, объяснив это тем, что возникла конфликтная ситуация", — рассказывает настоятель храма протоиерей Виктор Земляной.

© Фото : предоставлено общиной храма Пасхальная служба общины Успенского храма села Птичья в гараже © Фото : предоставлено общиной храма Пасхальная служба общины Успенского храма села Птичья в гараже

Теперь храм охраняет полиция. А Пасху прихожане встречали в гараже.

"Приезжал их владыка (епископ самозваного "Киевского патриархата". — Прим. ред.), и они его пустили в храм. А мы не имеем ни на что права, хотя по всем документам храм принадлежит нам", — рассказывает прихожанка Мария.

Представители власти и правоохранительных органов предложили враждующим сторонам решать проблему самим. "Переговоры с ними (захватчиками храма. — Прим. ред.) должны быть 18-го числа, хотя я не знаю, что они дадут. Этих переговоров уже была целая вселенная. С ними ни о чем нельзя договориться", — жалуется прихожанка.

© Фото : предоставлено общиной храма Община Успенского храма в селе Птичья Ровенского района © Фото : предоставлено общиной храма Община Успенского храма в селе Птичья Ровенского района

Старинный Крестовоздвиженский храм в селе Угринов Волынской области постигла еще более печальная участь. С сентября 2014 года он находится в руках членов "Киевского патриархата", а его настоятеля, отца Ростислава Сапожника, лишили крыши над головой.

© Фото : предоставлено настоятелем храма Крестовоздвиженский храм села Угринов Волынской области © Фото : предоставлено настоятелем храма Крестовоздвиженский храм села Угринов Волынской области

"Инициатором захвата храма был местный предприниматель, депутат областной рады. Он пригласил нас с женой к себе в кабинет и предложил общине перейти в "Киевский патриархат", обещая большие деньги, перспективы и так далее. Но мы не поддались на его уговоры, и он принялся действовать силовыми методами", — рассказывает Сапожник, не называя имени предпринимателя.

"Он устроил для сельчан голосование, спрашивая, под чью юрисдикцию должен перейти храм — Московского патриархата или "Киевского". Само собой, это делалось под давлением, ведь почти в каждом доме кто-то работает на его предприятии, учрежденном на месте бывшего колхоза", — добавляет он.

Сельчанам угрожали увольнением, если они "будут ходить к российскому попу" на службы. Самого батюшку стали называть "москаль", обвиняя в проведении служб на русском языке.

"Хотя в храме с 1992 года служба идет полностью на украинском языке. Мы участвовали в молебнах на Майдане и молились за тех, кто в АТО. И за Украину мы молимся. А они ничего другого не нашли, кроме как обвинить нас в том, что мы "москали", — возмущается священник.

В итоге 10 сентября 2014 года бизнесмен вместе с двумя сельчанами срезал дверные замки и занял храмовое здание. В селе вряд ли кто-нибудь решился бы на такое, замечает батюшка и добавляет: "Но вы же знаете, что за бутылку водки можно найти добровольцев".

По словам Сапожника, помимо здания храма, захватчики незаконно присвоили земельный участок и стали добиваться выселения священника из собственного дома, "чтобы не совершал там службы". Батюшка уверен, что предприниматель подкупал судей. "После каждого выигранного дела он устраивал сабантуй, и вот на таких попойках кто-то из его друзей проговаривался, что он приезжал в суды с деньгами. А в селе же все друг про друга все знают", — добавляет он.

Спустя два года тяжб, 31 августа 2017 года судебные приставы выселили священника с женой. А двух их несовершеннолетних сыновей, по решению суда, оставили.

"Сейчас мы пока по-прежнему живем с детьми в этом доме. И там же мы совершаем богослужения, хотя просили сельскую раду выделить молитвенное помещение и земельный участок под строительство новой церкви. Но нам отказали. Самую большую комнату я выделил под проведение служб", — говорит настоятель.

Правда, в прошлом году нашелся человек, "узнавший про ситуацию из интернета". Он пожертвовал общине дом, который пока еще строится. В одной его части будет жить священник с семьей, а в другой — проходить службы, на которые обычно собирается около 20 человек. Хотя на праздники бывает и 60. Большинство односельчан, уверяет батюшка, настолько запуганы, что боятся приходить к нему на службы.

"А в той церкви после захвата затеяли ремонт, хотя она считается памятником архитектуры. Мне запрещали ставить пластиковые окна, а они сменили полностью интерьер! У нас за деньги можно все сделать. Сейчас нас никто не хочет слушать. Ну вы же сами видите, какая у нас власть, — им дозволено все, а простым смертным ничего!" — сетует он.

"Своими силами строим новый храм"

С 2014 года УПЦ МП потеряла по всей стране 40 храмов. Всего у нее более 12 тысяч приходов, а у "Киевского патриархата" — пять тысяч.

В июле 2017 года синод Украинской православной церкви поручил синодальному отделу по социально-гуманитарным вопросам и благотворительному фонду "Фавор" (созданному по благословению предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия) начать сбор средств на строительство новых молитвенных зданий для общин, оставшихся без храмов.

"Во многих селах как все происходило? Из-за информационной "накачки" люди, которые на службах появлялись разве что на Пасху, стали требовать передачи храмов раскольникам. Но настоящие прихожане не были подвержены этой пропаганде. В итоге получается два лагеря — одни говорят про "москалей", а им в ответ про Христа и благодать", — объясняет РИА Новости глава фонда "Фавор" Артемий Аксенов.

Не желая усугублять конфликт, прихожане добровольно покидают храмы. Обычно такие общины насчитывают 40-60 человек.

"Чтобы избежать войны на селе, общины начинают проводить службы в каких-то других помещениях либо строить свои храмы. Но денег на это, конечно, нет. И они обращаются к нам с просьбой хоть как-то помочь", — рассказывает Аксенов.

Общине храма Спаса Нерукотворного в селе Ходосы Ровенской области удалось построить новый храм. Прихожане называют его "наша красавица-церквушка" или просто "чудо".

© Фото : предоставлено общиной храма Новый храм Спаса Нерукотворного в селе Ходосы Ровенской области © Фото : предоставлено общиной храма Новый храм Спаса Нерукотворного в селе Ходосы Ровенской области

Хотя тот роковой день, 20 сентября 2014 года, настоятель храма иерей Андрей Тыжук помнит в мельчайших подробностях.

"С самого утра в селе расклеивали листовки о так называемом "переходе" общины из Московского патриархата в "Киевский". В связи с этим, по благословению нашего благочинного, к нам на приход для молитвенной поддержки приехали священники нашего Ровенского района, около 30 человек. В 16 часов мы начали править вечерню, буквально через несколько минут возле ворот храма стали собираться молодые люди, приехавшие на микроавтобусах. Многие в балаклавах, несколько даже в касках", — рассказывает отец Андрей.

Это были члены партии "Свобода" и группировки "Правый сектор"*. Прихожане заперлись в храме, продолжая молиться. Где-то в середине службы начался штурм — в буквальном смысле.

"Двери пытались вскрыть ломами и, когда это не получилось, вырезали замки болгарками, видно, что все продумали заранее. Все эти молодчики ворвались в храм и стали выгонять оттуда прихожан и священников, применяя физическую силу. Некоторых священников избили. Как только храм был захвачен, там сразу начали править "благодарственный молебен" так называемые "священники Киевского патриархата", — вспоминает батюшка.

Полтора года община совершала службы в избе, часть которой отдал для этой цели один прихожанин. Неравнодушные люди помогли построить новый храм. От закладки до освящения прошло менее года.

© Фото : предоставлено общиной храма Освящение престола в новом храме Спаса Нерукотворного в селе Ходосы Ровенской области © Фото : предоставлено общиной храма Освящение престола в новом храме Спаса Нерукотворного в селе Ходосы Ровенской области

"Правда, еще многое нужно сделать, но мы верим, что с Божией помощью это получится. Бог посылает нам людей, которые нам очень помогают. Пусть Он воздаст им сторицей! Мы не держим зла на тех, кто забрал у нас храм, мы молимся за них, просим Господа, чтобы Он вразумил их, чтобы в их души вернулся мир. Они ведь как заблудшие овцы, и мы очень хотим, чтобы они вернулись к своему Пастырю. И будет мир в нашей стране и в наших душах!" — верит отец Андрей.

*Террористическая и экстремистская организация, запрещенная в России.