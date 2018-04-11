Совбез призвал готовить специалистов "с углубленным знанием истории ислама"

ЧЕРКЕССК, 11 апр — РИА Новости. Подготовка специалистов в области истории и культуры ислама важна с точки зрения просвещения населения с целью противодействия распространения воинствующей исламистской идеологии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Выступая в среду в Черкесске на совещании, посвященном вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, Патрушев отметил опасность лиц, прошедших обучение в религиозных заведениях ближневосточных стран и распространяющих идеи радикального ислама. В этих условиях важна просветительская работа среди населения, указал секретарь СБ.

"В рамках концепции исламского образования в России целесообразно актуализировать работу по подготовке специалистов с углубленным знанием истории ислама, провести отбор перспективной молодежи для учебы в исламских высших учебных заведениях", — сказал Патрушев.