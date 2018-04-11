Особый статус Сергиева Посада позволит перезагрузить инфраструктуру города

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Присвоение Сергиевому Посаду особого статуса даст инфраструктурную перезагрузку благоустройства города и возможность восстановить историческое наследие, сообщила пресс-служба администрации Сергиево-Посадского муниципального района.

Во вторник глава Русской православной церкви патриарх Кирилл на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры заявил, что Сергиев Посад может получить особый статус, чтобы подчеркнуть особый исторический и духовный статус города. В качестве примера он привел Ватикан, являющийся центром для Католической церкви.

"Для города и всего района это (присвоение особого статуса Сергиеву Посаду) — возможность провести настоящую инфраструктурную перезагрузку в части благоустройства, развития транспорта, коммунальной инфраструктуры, сохранить и восстановить историческое наследие, значимые объекты, в первую очередь, для жителей", — цитирует пресс-служба слова главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева.

Администрация района поддерживает намерения патриарха, уточнили в пресс-службе.

"Новый проект развития мы рассматриваем как возможность обеспечить занятость жителей города и района. Мы очень хотим, чтобы наши жители были экономически и социально активны именно в Сергиево-Посадском районе, могли жить и работать на нашей территории. Здесь проект развития Сергиева Посада открывает для нас много позитивных вариантов", — приводит пресс-служба слова Токарева.