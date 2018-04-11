ЕЕК: еврейские общины во многих странах не чувствуют себя в безопасности

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Еврейские общины во многих странах мира не чувствуют себя в безопасности, поскольку антисемитизм принимает новые формы и распространяется в мире, заявил глава Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор.

В среду Центр Кантора при Тель-Авивском университете представил доклад об антисемитизме в мире в 2017 году. Эксперты со ссылкой на представителей крупнейших еврейских общин отметили, что впервые после Второй мировой войны антисемитизм становится обыденным и общепринятым явлением.

"Сегодня еврейские общины во многих странах мира живут в страхе. Евреи больше не могут чувствовать себя в безопасности ни в общественной, ни в частной жизни", — приводит слова Кантора пресс-служба ЕЕК.

Глава ЕЕК привел в пример убийство 85-летней Мирей Кнолль, совершенное 23 марта в Париже. По делу об убийстве пережившей холокост женщины задержаны двое подозреваемых.

"Евреи — как отдельные индивидуумы, так и на уровне общин — считают, что антисемитизм принимает новую форму и распространяется в большинстве стран мира", — добавил Кантор.