Ватикан представил новое увещание папы Франциска по вопросам святости

РИМ, 9 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Новое апостольское увещание папы Римского Франциска посвящено призыву к святости в современном мире, презентация документа под названием "Радуйтесь и веселитесь" прошла в понедельник в Ватикане.

"Радуйтесь и веселитесь", — говорил Иисус унижаемым и преследуемым из-за него. Господь просит от нас все и взамен дает настоящую жизнь, счастье, ради которого мы были созданы. Он хочет, чтобы мы были святыми, и не ждет, чтобы мы довольствовались посредственным, бледным и безвкусным существованием", — говорится в тексте послания.

Понтифик подчеркивает, что не собирается давать святости определений и обсуждать различные способы причисления к лику святых, а лишь обращается "с призывом к святости в ее актуальном виде с ее рисками и возможностями".

В своем воззвании папа Франциск рассуждает не только об уже попавших на небеса, но и святых, "по соседству", в терпении живущих ото дня к дню. Святым можно быть, говорит понтифик, любя и заботясь о супруге, честно работая во благо других людей или уча детей следовать Христу.

"В Церкви, святой, но созданной грешниками, ты найдешь все, что нужно, чтобы взрастись к святости", — пишет он.

Вместе с тем Франциск напоминает и о двух тайных врагах святости – идеях пелагианства и гностицизма как "интеллекта без плоти и Бога". Последний, пишет понтифик, является "чисто субъективной верой, чей единственный интерес заключается в конкретном опыте или совокупности идей и фрагментов информации, которые должны бы утешать и просвещать, но на самом деле держат человека в плену его собственных мыслей и чувств". Пелагианство же, будучи учением о полной свободе воли, по мнению папы Франциска, дает свободу без смирения.

"Не бойтесь святости, она не заберет ваших энергии и радости, напротив, вы станете таким, каким замыслил Всевышний, когда он вас создавал. Не бойтесь поднять взор выше. Не бойтесь дать себя вести Святому духу", — заявил папа Франциск.