"Благодатный огонь сошел!" Репортаж из храма Гроба Господня в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 7 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. После нескольких часов напряженного ожидания у часовни над Гробом Господним десятки тысяч людей стали свидетелями этого, как они верят, чуда. Корреспондент РИА Новости присутствовал на торжественной церемонии и видел все своими глазами.

Проходимцы

Попасть в храм в Страстную субботу непросто. Обычно первыми туда пускают членов официальных делегаций из разных стран мира. Еще у входа в старую часть города израильские полицейские выдают им именные бейджи — каждый год разного дизайна, дабы избежать подделок.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 7 апреля 2018 © РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 7 апреля 2018

У Яффских и Сионских ворот стоят те, кто приехал сам по себе. Помимо чуда Благодатного огня, они надеются еще на одно — попасть внутрь храма. Уроженке Черновцов Ларисе это уже шесть лет удается.

"Каждый год попадаю туда по-разному. Обычно прошу какую-нибудь официальную делегацию провести меня с собой. Бывает, прохожу через нереальную толкучку — с такими же, как я ", — откровенничает она.

Крики в храме

Отец Федор Конюхов сегодня в рубашке и жилетке, а не в рясе. На церемонии схождения Благодатного огня он впервые. Этот знаменитый путешественник, который не раз оказывался перед лицом опасности, явно волнуется.

"Сама эта земля внушает трепет. Когда ступаешь по ней, испытываешь благоговение", — признается он.

Вместе с другими членами делегации Фонда Андрея Первозванного он быстро шагает по узким улицам Армянского квартала в сторону храма Гроба Господня. Больше сотни россиян приехали в Иерусалим за Благодатным огнем. Члены делегации развезут святыню по разным городам и странам — в их числе Абхазия, Италия и Великобритания.

И вот уже часть делегации во главе с председателем попечительского совета Фонда Владимиром Якуниным стоит прямо возле Кувуклии — часовни над Гробом Господним. А другая ее часть ждет неподалеку, в греческой части храма.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 7 апреля 2018 © РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 7 апреля 2018

В храме вместимостью свыше десяти тысяч человек не протолкнуться уже с 10 часов, хотя сама церемония начинается не раньше двух. "Помню, несколько лет назад видел паломника, который шесть часов простоял на каменной лавке у стены на одной ноге. Шесть часов! Он, бедный, все переминался с ноги на ногу, но выстоял ", — рассказывает член российской делегации Вадим Зеленев. А еще очень душно. И вода плохо спасает. В отличие от веры — в воскресение Господне.

"Христос воскресе!" — голосят русскоязычные паломники.

"Чейщмариат ахтхга!" — вторят им грузины.

"Христос анэстис!" — подхватывают киприоты.

"Адэварат а инвиат!" — откликаются румыны.

Арабские заводилы

Спустя пару часов пасхальная перекличка угасает. В храме тишина. Вдруг раздается звон бубнов и раскатистый звонкий треск — как из фильмов про африканские племена. Постепенно звуки усиливаются, к ним присоединяются барабаны. В храм врываются два парня в белых футболках, один сидит на плечах у другого и кричит, размахивая платком: "Хэй! Хэй! Салам!"

Однажды православных арабов, проживающих в основном на территории Палестинской автономии, не пустили на церемонию. И Благодатный огонь… не появился. "А когда их все же впустили внутрь храма и они принялись кричать, славя Господа, огонь сошел", — рассказывает инокиня Серафима, насельница Горненского монастыря в Иерусалиме.

© РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 7 апреля 2018 © РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 7 апреля 2018

Арабы стучат в барабаны, восклицают и размахивают руками, как это обычно делают рок-звезды или футбольные фанаты, чтобы завести толпу. Ноги забывают об усталости и начинают притоптывать в такт. А они, не умолкая ни на минуту, сначала обходят по периметру весь храм, а потом — Кувуклию.

"Мы все умрем!"

Главный участник церемонии — Иерусалимский патриарх. В храм он заходит под стук палок, которые держат в руках турки-кавасы, символические охранники храма Гроба Господня. Кстати, ключом от дверей в святыню владеет араб.

Длинная процессия неспешно входит в храм через греческую его часть и троекратно с молитвами и песнопениями обходит Кувуклию. После этого с Иерусалимского патриарха снимают все богослужебные одежды, оставляя его только в рясе. Затем он вместе с армянским священником входит внутрь. Священник остается в приделе Ангела — помещении, предваряющем Гроб Господень — перед камнем, где лежало тело Христа, может находиться только глава Иерусалимской православной церкви.

В храме гаснут все огни. Наступает пугающая тишина, даже арабы притихли. "Мне очень страшно бывает в такие моменты. Я боюсь, что огонь не сойдет. А знаете, что будет в таком случае?" — вспоминаю я слова Ларисы из Черновцов.

Согласно поверью, если огонь не сойдет, то все присутствующие в храме моментально умрут. Верующие, зная об этом, усиленно молятся.

Проходит пять минут, десять. Огня все нет. Напряжение растет. Кто-то, будто пытаясь его призвать, постоянно кричит "Христос воскрес!" И вот — крик ликования. Многоликая десятитысячная толпа с радостью и облегчением кричит: "Сошел! Сошел! Христос воскрес!"

© РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 7 апреля 2018 © РИА Новости / Антон Скрипунов Верующие на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. 7 апреля 2018

Через двадцать минут люди начинают тушить свечи и расходиться с зажженными от них лампадками. Вся церковь в дыму. Паломники вновь устраивают толкучку — нужно успеть привезти огонь к себе на родину до начала пасхальной службы.

Отец Федор Конюхов выглядит уставшим, но очень-очень блаженным.

"Сначала было волнительно. А потом радостно. Значит, Господь все еще не забывает о нас", — говорит он РИА Новости.

Впереди аэропорт Бен-Гурион. Теперь Благодатный огонь доставят на патриаршую службу в храм Христа Спасителя в Москве и в храмы столицы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Твери, Владимира и других российских городов. И десятки тысяч православных верующих смогут увидеть это символическое подтверждение того, что Христос воскрес. И засвидетельствовать: "Воистину воскрес!"