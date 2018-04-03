МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. В России будет построен храм церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), однако дата и место его пока не определены, сообщает официальный сайт религиозной организации.

Об этом было объявлено на генеральной конференции мормонов, которая прошла в США. По всему миру мормоны построят семь новых храмов.

"Они будут расположены в следующих местах: Сальта, Аргентина; Бенгалуру, Индия; Манагуа, Никарагуа; Кагаян-де-Оро, Филиппины; Лейтон, штат Юта, США; Ричмонд, штат Вирджиния, США и Россия (место будет определено позднее)", — говорится на сайте организации.

Сейчас в России, по данным сайта, проживают 23 тысячи мормонов.

Религиовед Роман Лункин в беседе с РИА Новости подчеркнул, что это будет первый на территории страны мормонский храм. "В России сейчас вообще нет мормонских храмов: есть молитвенные здания, офисы, помещения", — пояснил он.

"Мормонский храм – это особое религиозное сооружение, куда могут входить только члены церкви Иисуса Христа святых последних дней и где совершаются особые церемонии", — добавил эксперт. Сейчас российские мормоны, по словам Лункина, для проведения своих обрядов вынуждены отправляться к наиболее близким к РФ храмам, которые находятся в Киеве и Хельсинки.