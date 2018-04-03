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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Ровенской области вооруженные радикалы захватили храм УПЦ МП

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (35)
14:5303.04.2018
(обновлено: 15:24 03.04.2018)
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© Фото : Украинская Православная ЦерковьС помощью вооруженных радикалов сторонники Киевского патриархата захватили Успенский храм в селе Птичья Дубенского района Ровенской области. 3 апреля 2018С помощью вооруженных радикалов сторонники Киевского патриархата захватили Успенский храм в селе Птичья Дубенского района Ровенской области. 3 апреля 2018
© Фото : Украинская Православная Церковь

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Радикалы из нацбатальонов "Айдар" и "Азов" (против которого в России возбуждено уголовное дело) захватили Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области, сообщается на сайте областной епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Верующие во время молебна на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Накануне около полуночи к храму приехали машины с бойцами "Айдара" и "Азова". "С их помощью раскольники за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ из храма, угрожая оружием", — говорится в сообщении.

По данным епархии, на месте дежурят два наряда полиции, которые не вмешиваются в ситуацию. Прихожане считают действия националистов террористическим актом.

Радикалы уже не раз пытались захватить Свято-Успенский храм. В середине декабря 2015 года они потребовали передать его под юрисдикцию Киевского патриархата. Как сообщали очевидцы, верующих не пускали к храму, били палками, арматурой, бросали в них коктейли Молотова, распыляли перцовый газ. 

Нынешний захват произошел в тот же день, когда местная община добилась в суде снятия с храмового здания ареста, который в феврале прошлого года наложил Ровенский районный суд. Тогда верующие отказались покидать храм, поскольку считали, что власти таким решением помогают раскольникам. При этом Высший хозяйственный суд Украины подтвердил за общиной УПЦ МП право собственности на храм.

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© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя случившееся, отметил, что решение суда, "в справедливости которого нет никаких сомнений, вызвало очередной всплеск иррациональной ненависти радикалов, которые совершили вооруженный захват церкви".

"У этих людей нет ничего святого, любые их попытки называть себя христианами несостоятельны перед лицом вопиющего акта насилия, совершенного в дни Страстной седмицы", — заявил он.

Сейчас на Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП) — самоуправляемая церковь в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.

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