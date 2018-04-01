За неделю до Пасхи: православные христиане встречают Вербное воскресенье

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В воскресенье православная церковь отмечает праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Вход Господень в Иерусалим — одно из важнейших событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста. Согласно их рассказам, Иисус перед последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, который жил в селении Вифания и скончался за четыре дня до прихода туда Господа.

Весть об этом чуде быстро распространилась по округе, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.

"Согласно общехристианскому вероучению, в своей земной жизни Господь Иисус Христос соединяет три служения: царя, первосвященника и пророка. Как пророк он неоднократно свидетельствовал, что произойдет в будущем и с градом Иерусалимом, и со всем миром; как первосвященник — совершает чудеса и исцеления, установит таинство Евхаристии (причащения), возглавит Церковь, о которой проповедует; а как царь он, по сути дела, в первый и единственный открытый раз проявит себя в этот день — входа Господня в Иерусалим", — рассказал РИА Новости профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Через несколько дней после того, как горожане с почестями встретили Христа, они же его и распяли. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ждали исключительно земного царя, который освободит их от правления римлян и установит свои порядки. Они представляли себе Мессию как могущественного правителя, который бы сделал израильский народ непобедимым. Иудеи не хотели принять то, что Христос будет призывать человека самосовершенствоваться и бороться со злом внутри себя, обращать внимание не на внешнее, а на внутреннее — на "Царство, которое внутри вас есть".

В это воскресенье, как и накануне вечером, верующим раздают в церквях распустившиеся вербные ветки — в России они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима.

"У нас этот праздник ассоциируется с вербами — первым трогательно красивым весенним растением, которое как бы указывает на грядущую перемену от состояния покоя-смерти к состоянию пробуждения-жизни. Поэтому еще одно название этого праздника — Вербное воскресенье", — поясняет протоиерей.

Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года. Они служат украшением для икон в доме.