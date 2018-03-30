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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Христианство в России может исчезнуть через 30 лет. Причину знают британцы

08:0030.03.2018
(обновлено: 08:09 30.03.2018)
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© AFP 2018 / Issouf SanogoСломанный христианский крест в католической церкви в ДиабалиСломанный христианский крест в католической церкви в Диабали
© AFP 2018 / Issouf Sanogo

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. Ученые предрекают христианству в континентальной Европе скорый конец. Доля неверующей молодежи с каждым годом растет, в том числе и в России. И это на фоне наплыва мигрантов из мусульманских стран. О том, сколько молодых россиян и европейцев не ходят в храмы и почему РПЦ усматривает в этом не проблему, а некую перспективу, — в материале РИА Новости.

Европа: христианство "не в моде"

Еще десять лет назад в монастыре ордена капуцинов, одной из достопримечательностей Праги, не было отбоя от прихожан разного возраста. Теперь даже воскресную мессу посещает всего пара десятков человек, в основном пожилых.

CC BY-SA 3.0 / Anton Fedorenko / Klášter kapucínů na HradčanechМонастырь ордена капуцинов в Праге
CC BY-SA 3.0 / Anton Fedorenko / Klášter kapucínů na Hradčanech
Монастырь ордена капуцинов в Праге

А молодые приходят сюда только пофотографироваться, анонимно жалуется РИА Новости один из монахов-капуцинов.

"В Чехии очень силен бытовой атеизм. Что это? Смысл такой: чехи не атеисты, что можно было бы понять, они — почти все крещеные, отмечают Рождество, едят карпа (национальное рождественское блюдо. — Прим. ред.), но они люди абсолютно секулярные. Они просто не думают о Боге. Можно сказать, что христианство покинуло эту страну", — мрачно говорит он.

Слова монаха подтверждает ученый лондонского Института Святой Марии Стивен Булливант. Согласно его докладу, 91% чешской молодежи не верит в Бога. Это самый высокий показатель в Европе.

Вашингтон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Булливант опирался на данные Европейского социального опроса (ESS), собранные за два года в 22 государствах, в том числе и в России. Опрос проводился среди граждан в возрасте от 16 до 29 лет.

"С некоторыми заметными исключениями молодые люди все чаще не отождествляют себя с религией", — говорит ученый.

Отсутствие "религиозной принадлежности", по его словам, превращается в общеевропейскую моду. А немногие по-настоящему религиозные люди оказываются "плывущими против течения".

Абу Азиз читает заявление от имени радикального мусульманского шейха Абу Хамзы аль-Масри в Лондоне
© AFP 2018 / Odd Andersen
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Кроме того, христианство постепенно вытесняется исламом. Уровень рождаемости в мусульманских семьях существенно выше. К тому же в Европу постоянно прибывают мигранты из мусульманских стран. Каждый десятый гражданин Франции и Австрии сегодня исповедует ислам.

"Мусульмане демонстрируют гораздо более высокий процент удержания внутри религии, у них довольно сплоченные общины", — подчеркивает Булливант.

"Христианство как норма для Европы уходит — и, вероятно, навсегда. Ну, либо на ближайшие сто лет", — считает он. Исследователь убежден, что "лет через 30 религию Иисуса Христа почти никто не будет исповедовать".

Россия: сколько атеистов

Некоторые приведенные в докладе данные очень удивили научное сообщество: например, доля атеистов среди граждан в возрасте 16-29 лет в различных посткоммунистических странах сильно разнится. В Польше только 17% неверующих, а в Эстонии аж 81%. При этом в "схожей с ней по культуре" Литве на нерелигиозную молодежь приходится лишь 25%.

Данные по России не выбиваются из общеевропейского контекста. Почти половина российской молодежи — 49% — не верит в Бога. К православным себя относят 40%, к мусульманам — девять процентов. По одному проценту у иудаизма и "остальных религиозных течений".

Что интересно, лишь четыре процента верующих россиян в возрасте от 16 до 29 лет время от времени (раз в неделю максимум) участвуют в богослужениях. Точно такие же показатели в Швеции, Дании, Австрии и Литве. Самые активные прихожане в Польше (39%) и Израиле (26%). Меньше всего на службы ходят в Эстонии (два процента).

Празднование Рождества Христова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Игорь Руссак
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В России среди христиан больше женщин, а среди мусульман - мужчин
А вот молодых людей, которые регулярно молятся, но не ходят в церковь, в России больше — 14%. Остальные этого не делают, хотя относят себя к верующим. Чаще всего молятся в Польше, Израиле, Ирландии и Германии — 50%, 44%, 31% и 25% соответственно.

"Если брать посыл о том, что молодежь становится менее религиозной, то это действительно так. Но сейчас понятие религиозности все больше утрачивает определенность. Что под ним понимать: исполнение религиозных практик или более сложные характеристики, связанные с мировоззрением человека?" — комментирует РИА Новости данные исследования профессор МГИМО, социолог религии Ирина Каргина.

В то же время в Европе, отмечает она, происходит "одомашнивание харизмы" — все больше людей не относят себя к какой-либо религиозной организации, хотя являются верующими. А сколько таких на самом деле, социологам определить трудно.

© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриаршее служение в праздник Успения Божией Матери
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери

"Мерзость запустения"

Вместе с тем сокращение численности христианской молодежи создает очень серьезную проблему для христианских церквей Европы. Все меньше молодых людей идут в священники — это признают как в Римско-католической церкви, так и в протестантских деноминациях.

Ночной клуб Sin club & lounge в здании бывшей церкви в Шотландии
CC BY-SA 2.0 / Martijn van Exel / Edinburgh
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Проблему эту христианские конфессии решают по-разному. Англиканская церковь, например, в 2016 году обратилась за помощью к правительству Великобритании. Власти включили Церковь в программу дотационного фонда, который формируется за счет введенного в апреле 2017 года налога на повышение квалификации работников, взимаемого с бизнеса. На эти деньги можно привлечь почти шесть тысяч новых священнослужителей из числа молодых британцев.

"Они заменят тех, кто собирается выйти на пенсию", — сообщил британским журналистам генеральный секретарь Церкви Англии Уильям Най.

Католическая же церковь ради самосохранения может пойти на радикальную реформу — отменить обязательное безбрачие духовенства, хотя этому правилу уже целое тысячелетие. Правда, пока все ограничивается неофициальными обсуждениями.

© Фото : Restaurant ''Die Kirche''Ресторан "Церковь" в здании бывшего лютеранского храма
© Фото : Restaurant ''Die Kirche''
Ресторан "Церковь" в здании бывшего лютеранского храма

Из-за нехватки священников и прихожан храмы пустеют. Англиканская церковь ежегодно закрывает около 20 храмов, католическая церковь в Германии за минувшие несколько лет продала или отдала в аренду около 500 храмов. Пустующие церкви новые владельцы перестраивают в ночные клубы или бары.

Шанс для миссионеров

В Русской православной церкви, комментируя результаты европейских ученых, отмечают, что 20 лет назад в России доля неверующих молодых людей была гораздо больше — таково наследие борьбы с религией в годы СССР. Сейчас все гораздо лучше, говорит замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Но есть и обратная сторона: доминирование в публичном пространстве секулярного потребительского мировоззрения и отказа от семейных ценностей. Молодежь становится жертвой подобной пропаганды. Мне неоднократно приходилось слышать от молодых людей, которые читают глянцевые журналы, совершенно примитивные и даже махрово-безбожные штампы, касающиеся христианства, Церкви и религиозного мировоззрения в целом. Я вижу в этом как минимум подсознательную борьбу с религиозностью в публичном пространстве", — сетует он в беседе с РИА Новости.

Между тем молодые люди "очень подвижны в вопросах мировоззрения, в том числе религии". Сегодня кто-то называет себя неверующим, а завтра верующим — и наоборот.

"Принимая во внимание подобную подвижность молодежи в вопросах веры, мы непрестанно должны искать новые пути и возможности, чтобы свидетельствовать о христианстве и его истинах", — заключает представитель РПЦ.

© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкЗанятия в воскресной детской церковной школе
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Занятия в воскресной детской церковной школе
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