Панихиды по погибшим в Кемерово прошли в Исландии

Пожар в торговом центре в Кемерово (669)

Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове. 28 марта 2018

Похороны погибших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове. 28 марта 2018

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Три панихиды по погибшим при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" жителям Кемерово прошли в Рейкьявике, сообщили РИА Новости в местном православном приходе.

Панихиды с участием местной православной общины прошли в Свято-Николаевском православном приходе, сообщил настоятель Тимофей Золотуский. В панихиде приняли участие члены местной православной общины, в том числе россияне.

После панихиды в домовом храме общины были открыта книга соболезнований.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда объявлена в РФ днем траура.