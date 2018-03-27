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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Фонд православных народов: Болгария вынуждена следовать в русле политики ЕС

17:2127.03.2018
(обновлено: 17:40 27.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Болгарии Румен Радев на торжественной церемонии, посвященной 140-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига. 3 марта 2018Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Болгарии Румен Радев на торжественной церемонии, посвященной 140-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига. 3 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Высшее руководство Болгарии все же признает решающий вклад России в освобождении этой страны от османского ига в XIX веке и "с пониманием" относится к недовольству российской стороны попытками ложной интерпретации истории, заявил РИА Новости президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев, комментируя неоднозначную реакцию болгарских чиновников на поездку патриарха Кирилла в Софию.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл осудил попытки замолчать роль России в освобождении болгар
Предстоятель РПЦ в начале марта посетил Болгарию, где принял участие в праздновании 140-летия освобождения страны от османского ига в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В ходе визита состоялась встреча патриарха с президентом Болгарии Руменом Радевом, на которой он резко заявил о недопустимости искажения того факта, что именно Россия "кровью оплатила" независимость страны. Первоиерарх РПЦ отметил, что его "огорчило то, что в официальной риторике представителей государства наравне с Россией, оказывается, ту же самую роль (в освобождении Болгарии – ред.) играли Польша, Литва, Финляндия". В то же время самого Радева первосвятитель назвал "интеллигентным, православным и любящим свою родину человеком".

После визита патриарха резко высказался о нем вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов, заявивший, что предстоятель Русской церкви "не является посланником Иисуса Христа" и не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно. Высказывания патриарха Кирилла получили резонанс и в болгарских СМИ.

Президент ФЕПН Валерий Алексеев рассказал РИА Новости, что в декабре прошлого года, когда начались празднования по случаю 140-летия освобождения Болгарии, он был приглашен в Плевен на торжества с участием государственных делегаций. Тогда же состоялся прием с участием президента Болгарии и высших чиновников этой страны. Российскую сторону на нем, помимо Алексеева, представляли сенаторы, депутаты Госдумы и академики РАН.

"На приеме в выступлении одного из представителей правительства Болгарии прозвучала уже известная мысль о том, что в освобождении этой страны принимали участие – так и было сказано – литовцы, поляки, финны. На это я не преминул заметить, что если мы будем так считать, то мы погрешим против исторической правды и объективности. Я сказал примерно то же, что сказал и святейший патриарх. Это не помешало тому, что через несколько минут меня принял президент страны, и мы провели несколько минут в беседе один на один", — сказал Алексеев.

Река Угра
© Леонид Чирков
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По его словам, в ходе личной встречи с главой государства он вновь "обратил внимание на этот перекос". "Как мне показалось, это было воспринято с пониманием", — добавил собеседник агентства.

По мнению Алексеева, упомянутая позиция, преуменьшающая роль России в освобождении Болгарии, "искусственно насаждается в болгарском обществе, и это делается исключительно сверху: эта мысль настойчиво "инфильтруется" в народное сознание". Данный факт, как полагает президент ФЕПН, связан с тем, что Болгария является членом ЕС, и просто вынуждена в отношениях с Россией следовать нынешней политике Евросоюза.

"Это все привнесенная конъюнктура из Брюсселя – это угодно Брюсселю. Болгария – беднейшая страна, и ей очень трудно выбиться из общего ряда. Приходится шагать в ногу. Поэтому что тут поделаешь… Не в первый раз у нас пытаются украсть нашу победу. Это все входит в набор санкций — это совершенно очевидно. Просто есть санкции экономические, есть политические, а сегодня появились и санкции историко-идеологические", — заключил Алексеев.

Ранее в Калуге завершилась XXVI международная конференция ФЕПН, посвященная теме "Равенство и справедливость как основа стабильности в мире – христианский взгляд".

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