Российские храмы проведут поминальные службы по жертвам трагедии в Кемерово

Священник проводит обряд с родственниками подстардаших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018

Священник проводит обряд с родственниками подстардаших при пожаре в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. 26 марта 2018

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Заупокойные богослужения будут совершены во вторник, на третий день после трагедии в торговом центре в Кемерово, во всех храмах Русской православной церкви.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 64 человека.

"Во вторник, 27 марта, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во всех храмах Русской православной церкви пройдут заупокойные службы по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово", — сообщили в пресс-службе предстоятеля РПЦ.

Патриарх Кирилл совершил в понедельник панихиду по жертвам трагедии и призвал духовенство епархии продолжать оказывать всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим.

"Глубоко опечален известием о трагедии, произошедшей в минувший воскресный день в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Всем сердцем сопереживая жителям области в постигшем их испытании, выражаю искренние соболезнования тем, кого коснулось это страшное несчастье, и молюсь, дабы человеколюбивый Господь по неизреченной своей милости ниспослал благодатное укрепление и утешение скорбящим, даровал скорейшее исцеление раненым", — говорится в тексте соболезнования патриарха на имя митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>