Патриарх Кирилл передал икону для сельского храма в Красноярском крае

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал икону святителя Николая Чудотворца для восстанавливаемого храма красноярского села Новоникольск, сообщила в пятница пресс-служба предстоятеля.

Образ был передан во время встречи патриарха с временно исполняющим обязанности главы Красноярского края Александром Уссом и митрополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном.

Как пояснили в пресс-службе предстоятеля, в феврале этого года житель Красноярского края Владимир Барыкин написал письмо патриарху с просьбой передать икону Николая Чудотворца для храма, возрождаемого силами жителей небольшого села в Большеулуйском районе Красноярского края.

"15 июля 2017 года были освящены и установлены купола и колокола на храме, и состоялась первая молитва после восьмидесятилетнего молчания. Ваше Святейшество, хотелось бы к Вам обратиться с просьбой — получить в дар нашему храму большую икону Николая Чудотворца", — говорилось в письме.

Храм Николая Чудотворца был построен и освящен в 1910 году. В годы лихолетья он был разрушен и использовался как зернохранилище и дом культуры, позднее был заброшен. Возрождением храма и сбором пожертвований занимаются местные жители. Сегодня уже поставлены стены, перекрыта крыша, в июле 2017 года были освящены и установлены купола. Завершение работ по возрождению Никольского храма планируется в 2020 году.