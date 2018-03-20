Визит папы Римского нужно обсуждать с патриархом Кириллом, заявили в Минске

МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Вопрос посещения Белоруссии папой Римским Франциском должен обсуждаться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, заявил во вторник митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Белоруссии.

Ранее глава Римско-католической церкви Белоруссии Тадеуш Кондрусевич сообщил, что папа Римский Франциск не сможет посетить Белоруссию в 2018 году из-за плотного рабочего графика. Посол Ватикана в Белоруссии Габор Пинтер заявлял РИА Новости, что папа Римский "чрезвычайно позитивно" относится к возможному визиту в республику, однако дипломат затруднился назвать конкретную дату и даже год. При этом Пинтер заверил, что ведется работа на разных уровнях, чтобы "это событие смогло осуществиться в ближайшем будущем".

"Что касается визита понтифика в Белоруссию, то это вопрос, который должны обсуждать глава Русской Православной церкви и понтифик. То есть это не наш уровень, это даже не уровень… межгосударственных отношений. На первом плане — церковный уровень. Как только папа Римский обсудит это (возможный визит – ред.) с патриархом (Кириллом – ред.), то нам тогда дадут знать, на каком уровне это находится", — сказал митрополит Павел журналистам.

Ранее пресс-служба Ватикана сообщила, что с 22 по 25 сентября состоится визит папы Римского в страны Балтии, он посетит Литву, Латвию и Эстонию.