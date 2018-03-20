Гайнутдин: попытки давления на Россию приводят лишь к консолидации народа

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Попытки экономического и политического давления из-за рубежа приводят к еще большей консолидации россиян вокруг руководства страны, говорится в поздравительном обращении главы Совета муфтиев России (СМР) Равиля Гайнутдина к президенту РФ Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах 18 марта.

"Победа на этих выборах показывает огромную поддержку нашего народа вам и выбранному вами курсу, по которому вы ведете нашу страну, обеспечивая общественно-политическую стабильность и устойчивое развитие, невзирая на сложную мировую экономическую конъюнктуру, политическую турбулентность за периметрами России и нарастающие дезинтеграционные процессы на международной арене", — говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте СМР.

Большинство россиян, отметил муфтий, поддерживают проведение Путиным самостоятельной внешней политики и "видят в многополярной архитектуре международной жизни залог будущего процветания для всего человечества".

"…Российская внешняя политика — это та редкая сфера деятельности, в которой по принципиальным вопросам достигается согласие практически всех политических сил страны. Несмотря на происки недоброжелателей, попытки экономического и политического давления приводят к еще большей консолидации российского народа вокруг своего лидера. Мы надеемся, что под вашим руководством Российское государство продолжит свой поступательный путь к лучшему будущему, обеспечивая соблюдение гражданских прав россиян, учитывая интересы всего многообразия российского религиозного, этнического ландшафта", — отмечается в обращении.

По словам Гайнутдина, голосуя за Путина, мусульмане "выбирали равноправие традиционных религий России и конструктивный диалог в государственно-конфессиональных взаимоотношениях, свидетелями развития которых мы являемся на протяжении многих лет".

"Мы непрестанно возносили наши мольбы Всевышнему за то, чтобы результаты этих выборов обернулись благом для российского государства, и будем и далее просить нашего Творца о том, чтобы Он оградил нашу Родину от горестей и невзгод, потрясений и конфликтов и даровал нашей стране и всему российскому народу счастья, благополучия и успехов", — заключил глава СМР.