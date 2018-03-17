Католикос Гарегин II заложил в Киеве новый армянский храм

ЕРЕВАН, 17 мар – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II принял участие в закладке фундамента нового армянского кафедрального храма в Киеве, сообщили в пресс-службе Первопрестольного Святого Эчмиадзина – духовного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ).

"Католикос всех армян возглавил церемонию закладки фундамента церкви в Киеве. Согласно обряду ААЦ, Его Святейшество и епископы под пения псалмов и шараканов (духовные песни) промыли водой и вином 16 лежащих в основании церкви камней, а затем освятили их Святым Миро", — говорится в сообщении.

Глава армянской церкви заявил, что храм, строящийся рядом с часовней Святых Мучеников, станет для армянских соотечественников новым центром возрождения национально-духовной жизни и чистым источником для развития христианских ценностей. "Он должен стать ярким свидетельством многовекового армянского исторического присутствия на Украине", — сказал он.

Гарегин II отметил, что упоминание об армянском епископском престоле в этих краях восходит к XI веку. "Также есть упоминание об армянской церкви Святой Богородицы в Киеве, которая полностью сгорела в XVII веке во время пожара и поэтому армянам для религиозной службы была предоставлена одна из часовен Софийского собора, о чем свидетельствуют фрески со святыми ААЦ и 22 письменные свидетельства на армянском языке", — отметил он.

В субботу Гарегин II освятит построенную в городе Днепр церковь Сурб Григор Лусаворич (Святого Григория Просветителя).

Армянская епархия действовала на территории современной украины (во Львове) уже в XIV веке. Старейший армянский храм в этом городе — Успения Пресвятой Богородицы был освящен в 1363 году. Современная история епархии начинается с 90-годов XX века. При ней действуют свыше 20 приходов. Правящий архиерей Украинской епархии ААЦ – епископ Маркос Ованнисян.