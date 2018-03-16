Муфтий Москвы призвал исламский мир "сменить акценты" благотворительности

СТАМБУЛ, 16 мар — РИА Новости. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов на крупнейшей конференции по благотворительности "От и до" в Стамбуле призвал арабский мир "сменить акценты" благотворительности, сконцентрировав внимание духовных лидеров на собственных инициативах, активизации социальных проектов и "участии каждого из нас".

"Нам крайне важно преодолеть собственную пассивность и инертность, свойственную, к большому сожалению, большинству из нас. Необходимо пересмотреть формы работы. Не нужно полагаться только на Всевышнего, что Он все сделает, а нам остаётся только лишь покорно молиться и, тем самым, быть уверенным: наша задача перед обществом полностью выполнена", — заявил в пятницу в своем официальном обращении к участникам председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.

По словам религиозного деятеля, "благотворительность — не только молитва, офисная работа, и не бумажные отчёты перед грантодателями".

"Это, в первую очередь то, что имамы, главы фондов лично выезжают в лагеря беженцев, работают под палящим солнцем или под дождем, по колено в грязи, в пыли, собственноручно раздают теплые вещи, книги, матрасы, воду всем нуждающимся в лагерях беженцев, интернатах, домах престарелых, хосписах. Это и есть добро", — считает Аляутдинов.

"Я призываю еще раз поменять акценты и приоритеты. Повторю, важна не отчётность, а именно ежедневная работа. Давайте будем честными перед людьми и Господом", — добавил он.

Призыв муфтия Москвы поддержали участники форума — представители благотворительных организаций Турции, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Индонезии и других стран.

"Речь представителя мусульман России, пожалуй, самая яркая и впечатляющая на этом форуме, — считает представитель ливанского фонда "Такафуль" Ахмад Худар. — Конкретные дела россиян, оказание помощи, например, сирийским беженцам в Ливане, мусульманам-рохинья в Бангладеш — яркий тому пример".

Призыв мусульман России, отметил Худар, "как всегда своевременен и актуален". "Россияне всегда последовательны в своих проектах и реальных делах. Ничего странного в том, что их инициативы и проекты находят поддержку арабо-мусульманского мира и многих заставляют задуматься, правильно ли мы все делаем в области благотворительности", — заключил глава ливанского фонда.