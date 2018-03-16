Патриарх Кирилл рассказал о требованиях к священникам при светских вузах

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ развивать институт университетского духовенства и отметил, что священникам при вузах желательно иметь высшее светское образование.

"Университетский священник, домовая церковь в вузе – демонстрация исторической и существующей до сих пор связи христианства и науки. Вы найдете церковь и в Оксфордском, и Гарвардском университете. Присутствие капеллана (там) так же естественно и органично, как и присутствие светского профессора", — сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета РПЦ, добавив, что в России ярким примером такого взаимодействия является церковь мученицы Татианы при МГУ.

При этом развитие института священников при вузах, как заверил он, — "не какой-то клерикальный поход на науку и на высшие учебные заведения". Это, прежде всего, традиция, которая когда-то принадлежала России, а сейчас принадлежит многим странам, в том числе европейским и американским.

Кроме того, добавил патриарх, университетские священники "призваны удовлетворять самым взыскательным требованиям". "Желательно, чтобы у вузовского пастыря было высшее светское образование – я бы сказал, даже более чем желательное. В каких-то случаях это необходимое условие. Священник должен находиться на том же самом образовательном уровне со студентами и с преподавателями, ведь беседы, которые он будет проводить, могут касаться не только исключительно духовных тем. Они могут проходить в русле общекультурного дискурса, который бы включал в себя научные темы. Священник должен быть авторитетным участником такого дискурса", — заявил глава РПЦ.

Он призвал священников внимательно подходить к общению со студентами и быть честными перед ними. "Молодежь внимательно и интуитивно не прощает лукавства и благочестивого формализма в общении с собой", — убежден патриарх.