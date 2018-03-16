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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Франциск нашел способ победить педофилию. Паства против

08:0016.03.2018
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
© AP Photo / Andrew Medichini

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Антон Скрипунов. С подачи папы Франциска духовенство намеревается обсудить возможность отмены обязательного безбрачия для священников — целибата. Эта многовековая традиция считается одной из причин распространенности педофилии среди клириков, за что сейчас сильно критикуют понтифика, обещавшего победить "внутрицерковную скверну". О возможных последствиях такого решения — в материале РИА Новости.

Запоздалая борьба

Призывы отменить целибат звучат все громче. А педофильские скандалы не прекращаются. Так, на днях полиция американского города Буффало обнародовал имена трех священников, обвиняемых в изнасиловании 19 детей. В Австралии в ходе судебного разбирательства по делу ватиканского казначея кардинала Джорджа Пелла вскрываются очень неприятные подробности: выяснилось, что потерпевших детей не меньше 54-х.

Папа римский признал в прошлом году, что возможность быстро победить засилье педофилов упущена. "На проблему педофилии Церковь обратила внимание поздно. <…> Я это знаю и поэтому говорю: мы опоздали", — констатировал понтифик.

Но, кажется, выход найден. Вроде бы рядовая, узконаправленная новость, интересная лишь небольшому кругу смыслящих в церковных тонкостях людей, наделала много шума: папа Франциск утвердил состав участников собора епископов Южной Америки, который пройдет в 2019 году в Риме, и список обсуждаемых тем. В их числе — отмена целибата.

Торжественная месса Об избираемом Папе Римском
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кардинал, казначей... педофил? Ватикан снова в центре сексуального скандала
Безбрачие примерно с XII века стало обязательным для священнослужителей католической церкви. В православии и протестантизме целибат тоже есть, но на чисто добровольной основе. Критики безбрачия полагают, что вынужденное сексуальное воздержание священнослужителей способствует распространению среди них педофилии и гомосексуализма.

Кроме того, именно из-за целибата, что признают в Ватикане, многие современные молодые люди не хотят идти в священники. Только в США за полвека число служителей Церкви сократилось на 30%. А вот число обвинений в педофилии за этот же срок превысило 11 тысяч.

Разрешение принимать сан женатым католикам (правда, пока только пожилым и лишь в Южной Америке, где остро не хватает духовенства) может стать первым шагом к настоящей революции в Церкви. Это уловили видные католические богословы, развернувшие целую кампанию за отмену целибата.

"Церковь должна сохранить свое лицо и позволить священникам вступать в брак", — считает богослов Джеральд Берибе.

Зачистить Ватикан

Тем временем вокруг Святого престола разгорается еще и гомосексуальный скандал. В начале марта работник сферы эскорт-услуг для мужчин Франческо Манджиакапра отправил в Ватикан свою интимную переписку с известными кардиналами и священниками.

"Поведение этих священнослужителей — результат той безнаказанности, к которой привыкли руководители католической церкви", — объяснил он свой поступок.

Во время службы Навечерие Пасхи в римско-католическом храме Воздвижения Святого Креста в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Жертвы педофилии призвали католическую церковь реформировать исповедь
Примечательно, что послание он передал не сам. Ему помогла архиепархия Неаполя, особенно твердо отстаивающая нравственность. Однако официальный Ватикан, несмотря на шумиху в прессе, предпочел воздержаться от каких-либо комментариев.

Скандал пришелся как нельзя некстати. На этой неделе мировая общественность обсуждает итоги пятилетнего правления папы Франциска. Надежды, с которыми было встречено его избрание в 2013 году, увы, не оправдались. С одной стороны, 266-му понтифику удалось предать максимальной гласности проблему безнравственного поведения "служителей Господа" (дабы все почувствовали, что тайное рано или поздно становится явным). С другой — скандальных историй не убавилось.

Крупнейшие мировые СМИ, рассуждая о "пятилетке" папы Франциска, единодушно заключают: преобразования в Церкви застопорились. Это косвенно подтвердил и сам "наместник Бога на земле" в конце прошлого года.
"Реформировать Ватикан — не легче, чем вычистить египетского сфинкса зубной щеткой", — сказал он на встрече с членами папской администрации.

"Незыблемые устои"

Популярность папы римского падает. В США, например, за последние два года число его сторонников среди католиков уменьшилось, согласно исследованию авторитетного социологического центра Pew, с 69% до 58%. Аналогичный результат дал опрос газеты Le Figaro среди французских католиков.

Папа римский Франциск
© AFP 2018 / Vincenzo Pinto
"Папа Франциск — еретик!": союзники Трампа готовятся расколоть Ватикан
Причем папу критикуют как либералы, так и консерваторы. Первые разочарованы тем, что не искоренена педофилия, вторые обвиняют его в пренебрежении канонами. Дошло до того, что за папу Франциска вынужден был публично вступиться его предшественник — папа на покое Бенедикт XVI, имеющий репутацию ревностного хранителя чистоты церковного учения.

Тем не менее сторонники папы Франциска видят в отмене безбрачия духовенства ту самую соломинку, ухватившись за которую, можно вытащить Ватикан как минимум из болота сексуальных скандалов. Вот только неизвестно, будет ли столь решительная мера благожелательно воспринята паствой.

"В католической церкви целибат — не догматическое установление, но незыблемая дисциплинарная практика. Если ее изъять, вся церковь может покачнуться и рухнуть", — поясняет религиовед Алексей Юдин.

Дело в том, что на целибате "выстроена вся культура католического духовенства", продолжает эксперт. Поэтому какие-либо изменения в этой сфере, полагает он, следует проводить очень продуманно и аккуратно.

Папа Франциск прекрасно понимает возможные последствия реформы, но ее сторонники боятся упустить момент. И ждут от папы решимости, которая, судя по неоднозначной реакции внутри Церкви, нравится далеко не всем.

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане

 

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