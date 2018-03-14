Патриарх Кирилл верит, что его книги получат "шанс на выживание"

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День православной книги представил журналистам несколько своих трудов, изданных за последнее время, и понадеялся, что они устоят перед натиском информационного потока и будут интересны людям.

В Трапезных палатах храма Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси подписал новые тома собрания своих трудов — в них включены выступления и обращения первосвятителя, произнесенные во время поездок по России и странам ближнего и дальнего зарубежья, сборник цитат из выступлений "О смыслах" и несколько работ, посвященных столетию революции, российским новомученикам и первому российскому патриарху Тихону (Белавину).

"Чем сложнее становится жизнь с точки зрения обилия информации, которая обрушивается на человека, тем сложнее людям читать длинные тексты. Сам себя ловлю на этом. Сегодня утром начал читать одну из книг Владимира Соловьева, нашего великого философа, прочел несколько страниц и понял, что никогда ее в своей жизни не прочитаю. При всем интересе. Либо надо будет читать по диагонали, либо все. У современного человека этого времени просто нет", – с сожалением отметил патриарх Кирилл.

Однако он верит, что что-то из написанного им сможет заинтересовать современного человека. Первоиерарх особенно выделил удобство пользования своим сборником "О смыслах", который представляет собой антологию его мыслей и рассуждений по ключевым вопросам современности и христианского богословия. В нем нашлось место и идеалам древней Руси, и смыслу врачебного служения, и роли интернета в формировании человеческой личности.

"Цитаты в нем распределены по рубрикам, и у читателя создается ясное впечатление, как патриарх относится к тому или иному вопросу. Думаю, что такого рода тексты имеют "шанс на выживание", могут быть востребованы. Не знаю, будет ли это относиться к моим текстам, но жанр сам по себе замечательный", — сказал патриарх Кирилл.

В другом своем труде, посвященном событиям 1917 года, он рассказывает о том, как Русской церкви удалось обогатить историю христианства уникальным опытом мученичества и исповедничества, опытом страданий множества людей, которые "кровью своей запечатлели верность Христу". Историческую справку для книги написал знаменитый специалист по истории XX века протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове.

"Книги патриарха Кирилла адресованы широкому кругу читателей, интересующихся служением предстоятеля Русской православной церкви, а также тем, кто обращается в своей политической и общественной деятельности к слову святейшего", — сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.