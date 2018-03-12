Официальный спикер Русской церкви стал телеведущим

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда представил авторскую телепрограмму на телеканале "Спас" и пообещал спорить и не соглашаться со своими гостями.

Новая программа получила название "Парсуна", первым гостем ее эфира стал Юрий Грымов — российский режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер, художественный руководитель театра "Модерн". С недавних пор он также занимает пост советника губернатора Орловской области по вопросам культуры.

"Парсуна — это портрет, написанный в стиле иконы. Я подумал, что слово хоть и малоизвестно и может поэтому вызвать раздражение, но зато точно отражает, что я хочу. Это портрет, но не живописный. Я не буду "выписывать" бородавки и морщинки, рассказывать, что вот здесь был шрам, а здесь делали пластическую операцию — не будет скандалов, интриг и расследований и вопросов о том, почему вы разошлись со своей третьей женой", — рассказал Легойда РИА Новости.

При этом глава синодального отдела обещает честный и открытый разговор о "проклятых вопросах" — любви, ненависти, прощении и надежде. Он заранее предупредил, что собирается не отвечать на вопросы, а задавать их, но при этом собственную точку зрению скрывать тоже не намерен.

"Это следующая особенность программы: я не буду скрывать свою мнение по тем темам, что мы обсуждаем и не буду изображать из себя объективного журналиста. Я буду спорить, буду не соглашаться с гостем. Или наоборот соглашаться", — отмечает один из ключевых спикеров Русской православной церкви.

Программа разбита на пять тематических блоков, такое деление было взято авторами из известной молитвы оптинских старцев: "Господи …научи меня молиться, надеяться, верить, любить, терпеть и прощать". Разговор о молитве после некоторых размышлений было решено исключить и сосредоточиться на оставшихся пяти ступенях, но с конкретным наполнением: так, в первом эфире собеседники понадеялись на то, что в России тоже снимут фильм не хуже нашумевших "Трех билбордов на границе Эббинга, Миссури".

В следующих выпусках "Парсуны" гостями Владимира Легойды станут Никита Михалков, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) и известный философ и писатель Юрий Вяземский, сообщил ведущий телепрограммы.