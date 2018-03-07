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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Субботник для души, или Волонтерство вместо фитнеса

14:4607.03.2018
(обновлено: 15:05 07.03.2018)
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© Фото : Дарья МангушеваЦерковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино Веневского района Тульской областиЦерковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино Веневского района Тульской области
© Фото : Дарья Мангушева

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости, Мария Зуева. Первая суббота весны привечает морозным воздухом и слегка проглядывающим солнцем. Путь волонтерам предстоит не самый ближний. Наш пункт назначения — Церковь Спаса Нерукотворного Образа 18 века, которая располагается в селе Аксиньино Веневского района Тульской области. Ехать туда часа три. Организует поездку фонд сохранения культурного наследия "Белый ирис" вместе с Институтом наследия Д.С.Лихачева. Приурочено это мероприятие к IV Форуму добровольческих инициатив в сфере сохранения культурного наследия.

Дорога к храму

Как создать волонтерскую организацию
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Как создать волонтерскую организацию
Не слишком бодрым шагом пересекаю почти безлюдный в это время мост у Храма Христа Спасителя. Сбор желающих помочь в уборке территории храма в неведомом селе назначен на 9 утра. В голове мелькает предательская мысль, что еще не поздно вернуться домой. Риторический вопрос – зачем вставать в такую рань в свой драгоценный выходной и ехать за тридевять земель, чтобы поработать, – терзает большинство новоявленных волонтеров, я тут не исключение. Мы с отрядом добровольцев, выпив чая на дорожку, отправляемся в путешествие за 180 километров от Москвы.

В микроавтобусе тепло, и народ после морозного воздуха клюет носом. Водитель пытается занять пассажиров, включая радио на большую громкость, но его просят этого не делать. Тогда за дело берется сопровождающая нас экскурсовод, она же архитектор фонда Екатерина Уварова. Катя рассказывает практически всю дорогу, и становится понятно, насколько непростое и богатое прошлое у того места, куда мы едем. Имение Давыдовых, где расположен храм, имеет отношение к знаменитому Денису Давыдову, герою Отечественной войны 1812 года.

Нам предстоит расчистить прихрамовую территорию от деревьев, ускоряющих разрушение памятника, который не пощадило ни время, ни люди. Считается, что к волонтерству больше склонны женщины, но в такой работе без мужчин точно не обойтись. Руководитель фонда Ольга Шитова кинула клич заранее, и сегодня в автобусе достаточно представителей сильного пола, которые будут пилить деревья вокруг храма.

Год добровольца придаст импульс развитию волонтерского движения в России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Год добровольца придаст импульс развитию волонтерского движения в России
Чем ближе подъезжаем к селу, тем хуже становится дорога. На ухабах пассажиры подпрыгивают до потолка, лопаты, стоящие сзади, устраивают между собой "танцы". За окнами бескрайние поля под глубоким снежным покровом и заброшенные строения. Все это до боли напоминает пейзажи и гравицапы из фильма "Кин-дза-дза". Кажется, что мы сейчас увязнем в снегу и застрянем здесь. В тот момент, когда я морально подготовилась к тому, что придется толкать автобус, экспедиция добирается до места назначения.

Пункт назначения

Высаживаемся около стоящего на небольшом холме храма. Язык не поворачивается назвать его разрушенным. Кажется, что это уснувшая глубоким сном обитель, которой предстоит возродиться. Огромный, построенный из красного кирпича храм увенчан коленопреклоненной скульптурой архангела Михаила, держащего в руках остатки деревянного креста. Своей архитектурой храм напоминает скорее итальянский дворец, чем привычную нашему глазу русскую церковь.

Экскурсовод Катя предупреждает, что внутри в церкви будет холоднее, чем на улице. Снега вокруг по колено. Проходим через ворота прихрамовой территории, гуськом поднимаемся по холму по узкой тропинке, пробившейся сквозь сугробы. Через железную дверь заходим внутрь и оказываемся среди осыпающихся стен и устремленных к небу куполов. Трудно представить, глядя на валяющиеся повсюду битые кирпичи и зияющие дыры в стенах, что здесь когда-то кипела приходская жизнь. Зато в храмовом помещении сохранилась беседка с колоннами, к которой ведут ступеньки. Она вся уставлена иконами, и от взгляда на них теплеет на душе. Кажется, будто люди, бережно расставившие святые образы, оставили здесь вместе с ними свои добрые намерения и приветствие всем входящим в храм…

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Дальнейший наш путь лежит в домик с флагом, который здесь и за сельскую администрацию, и за библиотеку, и за избирательный участок. Кажется, что время остановилось здесь навечно. В большой комнате, где нас позже будут угощать в благодарность за труды, накрыт большой стол, сооружены импровизированные лавки – доски на стульях, трогательно звучат советские шлягеры. Здесь есть и свой "Бессмертный полк" — на стенах висят фотографии героев Великой Отечественной войны родом из этих мест. Вообще, во всем – в том, как развешены фотографии в комнате, как расставлены иконы в храме, как накрыт стол, — чувствуется заботливое и внимательное отношение к гостям, к своим святыням, наследию. Думаю о том, как, наверное, хорошо в Аксиньино летом, а вот зимой — не знаю… Говорят, в село еще не провели газ и местные жители топят печи дровами.

Бросаем вещи посреди полок с книгами, переодеваемся в рабочие штаны и сапоги и отправляемся обратно к храму. Собравшиеся там мужчины — волонтеры и присоединившиеся к ним местные жители — уже вовсю готовят бензопилы к работе.

Волонтерство вместо фитнеса

Поверх собственных мягких варежек у меня натянуты грубые войлочные рукавицы. Работенка еще та – надо по сугробам, горкам и канавам оттаскивать отпиленные ветки и полена на костер, очищая от них территорию у храма. Вначале царит легкая неразбериха, народ толком не может разобраться, что от него требуется, но постепенно процесс налаживается.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Матвиенко: волонтеров могут частично освободить от подоходного налога
Пильщики задают тон всему процессу, энергично расправляются с деревьями, распиливают упавшие стволы и отпиливают большие ветки, чтобы удобнее было их таскать. Один из них в пылу работы теряет телефон. Понимая, что в снежных залежах его уже не отыскать, философски замечает: "Ну, значит, туда ему и дорога". Позднее телефон находится в машине, а пильщика запоминают все и начинают называть "человек с пилой".

Во время работы надо проявлять определенную сноровку. Щепки так и летят в разные стороны, только успевай уворачиваться. Надо одновременно тащить ветки и стволы, не оказаться под падающим деревом, не попасть в глаз веткой напарнику и себе. Через какое-то время становишься частью этого механизма и проявляешь удивительную для себя ловкость. Про озябшие ранее ноги-руки и не вспоминаешь, потому что тебе давно уже жарко.

"А ты все фитнес,фитнес,- говорит веселая девушка-волонтер в розовой шапке своей подруге, когда мы вместе карабкаемся на горку, таща за собой большие ветки, — вот, волонтерство вместо фитнеса". Все помогают друг другу, и незнакомые ранее люди, к которым обычно относишься настороженно, быстро становятся товарищами. Распиленного дерева становится все больше, и горы топлива для костров все растут.

© Фото : Дарья МангушеваЦерковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино Веневского района Тульской области
© Фото : Дарья Мангушева
Церковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино Веневского района Тульской области

Мы постепенно сворачиваем работу и завороженно смотрим на то, как продолжают работать пильщики. Мужчин, вошедших во вкус, остановить трудно. Наконец, и они устают и картинно ложатся на бок на высоком сугробе. Большие бревна местные жители забирают себе на обогрев, а мы, собрав инвентарь, идем обратно в домик с флагом.

Душевные пирожки

Здесь мы приводим себя в порядок и садимся обедать. Во главе стола — настоятель Спасского прихода, протоиерей Димитрий Нестеров, и трапеза начинается с молитвы. Жители Аксиньино накрывают нам стол из своих солений-заготовок. Может быть, я просто наработалась, но даже простая картошка тут необыкновенно вкусная, что уж говорить про маринованные грибы и домашние пирожки с капустой и повидлом.

В Самаре открылся центр по обучению волонтеров поиску пропавших людей
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
В Самаре открылся центр обучения волонтеров поиску пропавших людей
За столом я, наконец, могу разглядеть собравшихся волонтеров, среди которых люди разного возраста. По разным причинам отправились они в это путешествие, и не только из соображений веры. Вот молодой человек Дима, работает сварщиком и от религии далек. Сюда приехал с другом, узнав о мероприятии из соцсетей. Поехал, говорит, чтобы внести свой, пусть и небольшой, вклад в сохранение памятников. "А еще это небольшое путешествие, а меня хлебом не корми, дай поскитаться", — делится он.

Напротив меня сидит Катя. Узнав о поездке от директора фонда "Белый Ирис" Ольги, Катя приехала сюда увидеть храм своими глазами и рассказать о нем людям. "Рассказать для того, чтобы узнали, в каком состоянии памятники в глубинке. Для того чтобы собирать единомышленников и помогать, что называется всем миром. Кто финансовой помощью, а кто руками", — рассуждает Катя.

Я сама приехала за компанию с подругой Дашей, радиожурналистом.

© Фото : Дарья МангушеваЦерковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино Веневского района Тульской области
© Фото : Дарья Мангушева
Церковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Аксиньино Веневского района Тульской области

"Потрудиться было приятно. Даже от мысли, что ты принимаешь участие в хорошем деле, помогаешь благоустраивать территорию, приятно. Я бы поехала еще", — говорит она.

Рядом за столом сидят подростки, приехавшие из Брянска, а поодаль – потомок рода Давыдовых, степенный мужчина с бородой.

Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
© РИА Новости / Артем Житенев
Социальное волонтерство: доброволец широкого профиля
"Что заставило вас приехать сюда сегодня, ведь не объяснишь", — обращается ко всем отец Димитрий. "Наверное, любовь, батюшка", — отвечает одна из участниц нашего отряда.

Чувствуется, собравшимся за столом многое хочется обсудить друг с другом, но пора в обратный путь. Берем на дорожку пару пирожков, просим благословения у отца Димитрия, делаем общий снимок на фоне храма и отправляемся в Москву. По дороге большинство волонтеров тихо дремлет. И никого уже не смущают ухабы, которые на обратном пути почему-то не такие каверзные.

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