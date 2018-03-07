МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Борьба с появлениями экстремизма, реабилитация и гражданская адаптация для тех, кто уже покинул исправительные колонии, по-прежнему остается важнейшим пунктом в деятельности Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана. Об этом во вторник заявил муфтий республики Камиль Самигуллин по итогам встречи в Галеевской мечети Казани с представителями регионального Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).

"Духовное управление совместно с республиканским УФСИН ведет воспитательную работу с мусульманами в исправительных колониях. Наша цель – это в первую очередь профилактика проявлений экстремизма и терроризма", — сказал РИА Новости в среду муфтий Самигуллин. По словам религиозного деятеля, работа духовного центра в этом направлении делится на несколько пунктов.

"Иногда лично я сам выезжаю в исправительные учреждения, встречаюсь с осужденными, читаю проповеди, отвечаю на вопросы. Иногда в колонии выезжают наши имамы. Работают молельные комнаты, действуют библиотеки с религиозной литературой нашего издательского дома "Хузур". Основной упор делаем именно на профилактику проявлений экстремизма", — отметил муфтий.

Самигуллин подчеркнул, что в прошлом году к Курбан-байраму колонии Татарстана были обеспечены мясом, продуктами для проведения ифтаров (разговений), подготовлены участники конкурсов чтецов Корана.

"Организация и проведение данных проектов была бы невозможна без активного участия сотрудников и руководства УФСИН Татарстана", — сказал Самигуллин.

Он также отметил, что "наши единоверцы, допустившие ошибку, однажды вышли из заключения и смогли адаптироваться к жизни в обществе и больше не сворачивали с законного пути".

"Пусть Всевышний простит их прегрешения. В свою очередь, мы будем работать над тем, чтобы бывшие заключенные не озлобились на этот мир, не стали черствыми, чтобы более не переступали закон", — сказал Камиль Самигуллин.

На встрече руководства ДУМ РТ и республиканского УФСИН достигнута договоренность о поведении курсов по повышению квалификации имамов и специалистов УФСИН Татарстана — для сотрудников колоний организованы курсы по исламоведению на базе Российского исламского института (РИИ), а для имамов, работающих в исправительных учреждениях, — курсы в академии ФСИН России.

На сегодняшний день в России отбывают наказание 620 тысяч человек, 30 тысяч из них – мусульмане. В Татарстане из 11 тысяч заключенных 520 человек исповедуют ислам.