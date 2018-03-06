СБУ провела обыски в Исламском культурном центре в Киеве

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыски в Исламском культурном центре в Киеве и изъяли запрещенную литературу, сообщило во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря центра Олега Гузика.

По его словам, во вторник утром правоохранители также провели обыски дома у библиотекаря Исламского культурного центра.

"Была изъята литература, которую несколько лет назад по решению суда запретили", — цитирует Гузика издание.

Он отметил, что это были книги с радикальными взглядами. "Мы знали, что такая литература запрещена, и изымали ее из своих центров. Откуда она у нас появилась, мы не знаем, наверное, кто-то подбросил", — сказал представитель центра. Гузик добавил, что запрещенную литературу правоохранители нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в магазинчике на территории культурного центра.

При этом прокуратура Киева в Facebook сообщила, что сотрудники ведомства и Службы безопасности Украины проводят расследование по факту возможного распространения произведений с пропагандой насилия. Расследование ведется в рамках уголовного дела по статье "ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости". По данным прокуратуры,, правоохранители провели во вторник обыски в помещениях общественной организации.

"По результатам обысков изъяты произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, что подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы, по которым будут назначены экспертизы. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц", — говорится в сообщении прокуратуры.