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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Светская" Аравия: экономическая необходимость и требование молодых

15:2705.03.2018
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© РИА Новости / Александр ЮрьевПерейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской АравииВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ДОХА/МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Очередные изменения ждут в марте подданных и резидентов королевства Саудовской Аравии — одного из самых консервативных государств мира: впервые более чем за 30 лет они смогут смотреть фильмы в кинотеатрах в собственной стране, не выезжая для этого за ее пределы. Появление в Саудовской Аравии кинотеатров — одно из многочисленных изменений в социальной жизни известного строгим следованием исламу и принципу разделения полов королевства с момента прихода к власти в 2015 году короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В обход принятой традиции он назначил своего сына Салмана наследным принцем и фактически поставил амбициозного наследника управлять страной.

Как изменилась Саудовская Аравия

Одним из самых долгожданных решений, принятых новым королем Салманом, стало объявленное в 2017 году решение об отмене запрета на вождение женщинами автомобиля. В самой Саудовской Аравии его назвали историческим, представитель королевства объявил об этом с трибуны ООН. Многие женщины в Саудовской Аравии водили машины и до официального разрешения властей, но вдали от больших городов и постов дорожной полиции.

Разрешение на вождение автомобилей для женщин вступит в силу в июне этого года после завершения необходимых приготовлений. Власти королевства уже начали закупку машин для женских школ обучения вождению и набор женщин-инструкторов из Египта, Судана и Иордании. Мобильные приложения по заказу такси Uber и Careem объявили, что готовы летом выпустить на дороги такси с водителями-женщинами. При этом жесткие меры — вплоть до тюремного заключения саудовские власти принимают против противников этого решения, которые высказываются в интернете.

Саудовская Аравия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Саудовская Аравия начала выдачу лицензий кинотеатрам после 30 лет запрета
Прорывное для саудовского общества решение, давшее женщинам право водить, открыло окно для других изменений, которые еще недавно были немыслимы для королевства. В первую очередь, они касаются участия женщин в общественной жизни. Женщины начали ходить на стадионы на спортивные матчи и посещать массовые развлекательные мероприятия, генеральная прокуратура страны впервые стала набирать женщин в следователи. Депутаты Меджлиса аш-Шуры (Консультативного совета) предложили призывать женщин на службу в армии. Впервые зашла речь об отмене обязательного "опекунства" над женщинами со стороны родственников мужчин, без согласия которых они не могут самостоятельно путешествовать, подавать документы в госструктуры и поступать в учебные заведения. Так, им разрешили открывать собственный бизнес без согласия мужа или родственника-мужчины и пользоваться государственными электронными услугами.

Кроме того, изменения коснулись сферы развлечений в Саудовской Аравии. Еще два года назад руководство генерального управления королевства по развлечениям заявляло, что, несмотря на сопротивление консервативной части общества, затрагивающие эту сферу жизни изменения неизбежно грядут. Теперь подданные королевства бронируют билеты на первые сеансы в саудовских кинотеатрах, которые получили лицензии и начнут показы в марте. В этом году в королевстве начали проходить публичные концерты арабских певцов и модные показы. Власти королевства объявили о планах по строительству первого Дома оперы и заключили контракт с ведущей федерацией мира по рестлингу на проведение в королевстве этих спортивно-развлекательных шоу.

Экономическая подоплека

Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
СМИ узнали, что Саудовская Аравия начала разведку урана
Весной 2017 года наследный принц Саудовской Аравии объявил о полномасштабной реформе экономики королевства под названием "Видение-2030", которая предусматривает постепенный отказ от формирования основной части саудовского бюджета за счет доходов от продажи углеводородов. Реализация этой экономической программы, как заявляют саудовские власти, потребует активного участия женщин в экономической жизни страны, а также инвестиций в доходные развлекательные проекты на территории самого королевства. Как отметил во время Давосского форума в январе министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, по-прежнему многие женщины королевства, несмотря на полученное образование, не работают, и нельзя рассчитывать на прогресс, не задействовав в трудовой деятельности 50% населения страны.

"Назревшие и логичные" нововведения

Как считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, в Саудовской Аравии видна адекватная и необходимая тенденция устранения архаичных запретов, которые существовали и продолжают существовать в какой-то форме. "Это нововведения, которые являются давней повседневной действительностью практически во всех странах арабо-мусульманского мира, так что Саудовская Аравия одна из последних преодолевает эти наиболее архаичные запреты", — сказал он РИА Новости. В то же время Долгов не считает, что стоит рассматривать последние изменения в Саудовской Аравии как курс на либерализацию или модернизацию, а лишь как "приближение жизни в стране к общепринятой форме культурного проведения досуга и (уровню защищенности) прав женщин".

Однако, как полагает эксперт, "какие-то кардинальные изменения в ваххабитской идеологии (официальная идеология жесткого следования исламским догмам, принятая в Саудовской Аравии — ред.) вряд ли произойдут, поскольку это внешние атрибуты и это нововведения, которые давно существуют в странах арабо-мусульманского мира".

В свою очередь специалист по Саудовской Аравии эмиратского центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" Амаль Сакр тоже считает происходящие изменения в королевстве "логичными" и "давно назревшими". При этом, напомнила она, эти изменения начались еще до прихода к власти короля Салмана, при его брате, прежнем правителе Абдалле Аль Сауде. "Эти преобразования начались еще с короля Абдаллы, когда женщины появились на государственных постах, начали обучаться в вузах совместно с мужчинами, стали назначаться в Консультативный совет, принимать участие в муниципальных выборах и диалоге с властями, саудовское общество давно стало требовать проведения таких реформ, потому что 70% ее населения — это молодежь", — сказала она в интервью РИА Новости.

По ее словам, нынешние преобразования, прежде всего, диктуются экономическими условиями, проблемами королевства в экономике — инфляцией, высокой безработицей, внешним долгом. В то же время, убеждена Сакр, эти реформы не связаны с желанием саудовского руководства отвести мысли населения от необходимости политических преобразований в консервативном королевстве. "Эти изменения не являются попыткой заменить ими политические реформы. Наследный принц четко обозначил, что политические преобразования тоже нужны, и они будут осуществляться, но это не первоочередная задача, вначале следует ответить на назревшие в обществе требования", — отметила эксперт.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Елена Снегирева
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт, так должно быть везде на планете ЗЕМЛЯ.
15:57
05.03.2018
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