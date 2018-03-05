Более десятка коллективов выступят на IV Пасхальном хоровом фестивале

Участники объединенного детского хора храмов Москвы и Московской области во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве

Участники объединенного детского хора храмов Москвы и Московской области во время Божественной литургии в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Четвертый Пасхальный хоровой фестиваль пройдет 21-22 апреля в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ), в нем примут участие более 12 хоровых коллективов и свыше 250 человек, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Первый концерт фестиваля пройдет 21 апреля, выступят любительские хоровые коллективы и ансамбли факультетов ПСТГУ, а также гости. На следующий день запланирован гала-концерт фестиваля. Там прозвучат произведения в исполнении профессиональных хоров Свято-Тихоновского университета, хоровых коллективов духовных школ и вузов из разных городов России", — сообщили в ПСТГУ.

В программе хоров — церковные песнопения, песни военных лет, классические произведения и духовные гимны.

По словам организатора фестиваля, проректора по социальной и миссионерской работе ПСТГУ священника Филиппа Ильяшенко, Пасхальный хоровой фестиваль относится к ставшим уже традиционным "масштабным общеуниверситетским мероприятиям", в этом году он пройдет в четвертый раз.

"Несмотря на то, что некая состязательность здесь присутствует, цель нашего фестиваля — работа со студентами. Конечно, можно устраивать концерты для учащихся, но мне кажется, что самое важное, чтобы концерты и фестивали были созданы самими студентами", — подчеркнул священник.

Победителей и призеров фестиваля наградят памятными подарками.