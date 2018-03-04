В Афинах прошел митинг в поддержку православия

АФИНЫ, 4 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Демонстрация в поддержку православия и против "новых религий" прошел в центре Афин, в ней участвовали священники, представители организаций в сфере образования, многодетные семьи.
Участие в акции приняли около полутора тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель полиции, отвечавший за порядок на митинге.
Под лозунгами "Нет новым религиям", "Православное образования — во все школы", "Нет поликонфессиональности", "Нет полирелигиозному образованию в школах", "Нет безбожию", "Враги конституции — враги народа".
В конституции страны говорится, что "господствующей в Греции религией является религия восточноправославной церкви Христовой".
"Греция, религия, православие", "Заберите антихристианские книги из школ", — скандировали участники шествия.
Демонстранты прошли от Пропилеев возле исторического здания Афинского университета до площади Синтагма возле парламента.
Акция прошла без инцидентов.