В Афинах прошел митинг в поддержку православия

Участники демонстрации в защиту православия в Афинах, Греция. 4 марта 2018

Участники демонстрации в защиту православия в Афинах, Греция. 4 марта 2018

АФИНЫ, 4 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Демонстрация в поддержку православия и против "новых религий" прошел в центре Афин, в ней участвовали священники, представители организаций в сфере образования, многодетные семьи.

Участие в акции приняли около полутора тысяч человек, сообщил РИА Новости представитель полиции, отвечавший за порядок на митинге.

Под лозунгами "Нет новым религиям", "Православное образования — во все школы", "Нет поликонфессиональности", "Нет полирелигиозному образованию в школах", "Нет безбожию", "Враги конституции — враги народа".

© РИА Новости / Геннадий Мельник Участники демонстрации в защиту православия в Афинах, Греция. 4 марта 2018 © РИА Новости / Геннадий Мельник Участники демонстрации в защиту православия в Афинах, Греция. 4 марта 2018

В конституции страны говорится, что "господствующей в Греции религией является религия восточноправославной церкви Христовой".

"Греция, религия, православие", "Заберите антихристианские книги из школ", — скандировали участники шествия.

Демонстранты прошли от Пропилеев возле исторического здания Афинского университета до площади Синтагма возле парламента.

Акция прошла без инцидентов.