Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018

СОФИЯ, 4 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Болгарии заявил, что разочарован попытками неправильной интерпретации совместной истории — замалчиванием роли России в освобождении болгар от османского ига и чествованием Польши и Литвы как освободителей нации.

Ежегодно на праздничных мероприятиях в Болгарии перечисляются народы, которые участвовали в ее освобождении от турецкой оккупации. В частности, в субботу на параде-поверке у памятника Царю-освободителю в начале списка стояли поляки, финны и литовцы.

"Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны — Россия. Откровенно скажу, что для меня трудно было слышать ссылки на участие других стран. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с Османской Турцией", — сказал патриарх.

"Я прошу СМИ передать разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. Мы за историческую правду, господин президент, мы ее завоевали своей кровью. И не может быть никаких причин ее замалчивать или ложно интерпретировать", — отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх надеется, что народ Болгарии и политические элиты страны сохранят уважение к "великим жертвам, принесенным совершенно бескорыстно и вопреки всяким политическим конъюнктурам".