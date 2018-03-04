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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл осудил попытки замолчать роль России в освобождении болгар

17:2804.03.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Болгарский, митрополит Софийский Неофит во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СОФИЯ, 4 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Болгарии заявил, что разочарован попытками неправильной интерпретации совместной истории — замалчиванием роли России в освобождении болгар от османского ига и чествованием Польши и Литвы как освободителей нации.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время божественной литургии в кафедральном соборе князя Александра Невского в Софии. 4 марта 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх напомнил, чем рисковала Россия, освобождая Болгарию от османов

Ежегодно на праздничных мероприятиях в Болгарии перечисляются народы, которые участвовали в ее освобождении от турецкой оккупации. В частности, в субботу на параде-поверке у памятника Царю-освободителю в начале списка стояли поляки, финны и литовцы.

"Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны — Россия. Откровенно скажу, что для меня трудно было слышать ссылки на участие других стран. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с Османской Турцией", — сказал патриарх.

Русские герои: история подвига на Шипке
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЦелью Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала защита христиан, угнетаемых Оманской империей. Шипкинский перевал был последней преградой перед столицей Османской империи, Константинополем, и стал стратегически важной точкой для турецкой и российской армий.

На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Молитва, Григорова Елизавета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Целью Русско-турецкой войны 1877-1878 годов стала защита христиан, угнетаемых Оманской империей. Шипкинский перевал был последней преградой перед столицей Османской империи, Константинополем, и стал стратегически важной точкой для турецкой и российской армий.

На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ июле 1877 года Шипку заняли русские войска и болгарские ополченцы, их целью была защита перевала вплоть до взятия основными силами армии города Плевны, после чего планировалось перейти к наступлению на турецкую столицу.

На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.«В Балканах», Ершова Мария
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В июле 1877 года Шипку заняли русские войска и болгарские ополченцы, их целью была защита перевала вплоть до взятия основными силами армии города Плевны, после чего планировалось перейти к наступлению на турецкую столицу.

На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковБой за Плевну перешел в длительную осаду города, и несколько тысяч солдат, оставленных для обороны Шипки, стали мишенью для многочисленной армии Сулеймана-паши, желающего вернуть контроль над перевалом.

На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.В засаде, Гусева Анастасия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Бой за Плевну перешел в длительную осаду города, и несколько тысяч солдат, оставленных для обороны Шипки, стали мишенью для многочисленной армии Сулеймана-паши, желающего вернуть контроль над перевалом.

На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвгуст 1877 года ознаменован ожесточенными боями за Шипку. Шесть дней русские и болгары отстаивали власть над перевалом, отражая удары турецких войск.

На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Битва при Шипке, Алексеева Софья
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Август 1877 года ознаменован ожесточенными боями за Шипку. Шесть дней русские и болгары отстаивали власть над перевалом, отражая удары турецких войск.

На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковС осени отряды на Шипке подвергались редким атакам со стороны турок, но положение русских и болгарских солдат было плачевным из-за суровых погодных условий.

На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.В окопе, Ивлева Олеся
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
С осени отряды на Шипке подвергались редким атакам со стороны турок, но положение русских и болгарских солдат было плачевным из-за суровых погодных условий.

На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗа три с лишним месяца "Шипкинского сидения" — пассивной обороны перевала — жертвами болезней и обморожений стали более девяти тысяч человек.

На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.Шипка. 1877, Гудович Наталья
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
За три с лишним месяца "Шипкинского сидения" — пассивной обороны перевала — жертвами болезней и обморожений стали более девяти тысяч человек.

На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ декабре осада Плевны увенчалась успехом, и русская армия под началом генералов Скобелева, Радецкого и Святополк-Мирского начала наступление на противника у Шипкинского перевала.

На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Белый генерал, Шестакова Мария
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В декабре осада Плевны увенчалась успехом, и русская армия под началом генералов Скобелева, Радецкого и Святополк-Мирского начала наступление на противника у Шипкинского перевала.

На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПоследовавшее сражение у Шипки и Шейново 24-28 декабря 1877 года предопределило ход войны: благодаря победе русских войск над армией Вессель-паши, был открыт путь на Константинополь. В результате переговоров России и Османской империи был подписан Сан-Стефанский мирный договор.

На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.Убиенные, Михайлов Максим
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Последовавшее сражение у Шипки и Шейново 24-28 декабря 1877 года предопределило ход войны: благодаря победе русских войск над армией Вессель-паши, был открыт путь на Константинополь. В результате переговоров России и Османской империи был подписан Сан-Стефанский мирный договор.

На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ Болгарии по-прежнему чтят память русских воинов, отдавших жизни за независимость братского народа. Оборона Шипки стала символом освобождения Болгарии после пятисот лет неволи.

На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.Вечная память, Акишина София
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В Болгарии по-прежнему чтят память русских воинов, отдавших жизни за независимость братского народа. Оборона Шипки стала символом освобождения Болгарии после пятисот лет неволи.

На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Патриарх Кирилл помолился об освободителях Болгарии на горе Шипка

"Я прошу СМИ передать разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. Мы за историческую правду, господин президент, мы ее завоевали своей кровью. И не может быть никаких причин ее замалчивать или ложно интерпретировать", — отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх надеется, что народ Болгарии и политические элиты страны сохранят уважение к "великим жертвам, принесенным совершенно бескорыстно и вопреки всяким политическим конъюнктурам".

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
vvv1151
Народ сохранит, поверьте, это - ПРАВДА!
В Болгарии живу 2-4 месяца в году.
За исключением 16-17 годов. Причина личная, никак не зависящая от политеческой конъюнктуры.
Т.е. : знаю, о чем говорю!
17:40
04.03.2018
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