СОФИЯ, 4 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с президентом Болгарии заявил, что разочарован попытками неправильной интерпретации совместной истории — замалчиванием роли России в освобождении болгар от османского ига и чествованием Польши и Литвы как освободителей нации.
Ежегодно на праздничных мероприятиях в Болгарии перечисляются народы, которые участвовали в ее освобождении от турецкой оккупации. В частности, в субботу на параде-поверке у памятника Царю-освободителю в начале списка стояли поляки, финны и литовцы.
"Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны — Россия. Откровенно скажу, что для меня трудно было слышать ссылки на участие других стран. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с Османской Турцией", — сказал патриарх.
На фото: триптих "Молитва", изображающий генерала Ф. Ф. Радецкого и собирательный образ русского воина. Григорова Елизавета, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: работа "В Балканах" изображает русских солдат на Шипкинском перевале. Ершова Мария, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "В засаде" посвящена обороне Шипкинского перевала русскими и болгарскими воинами. Гусева Анастасия, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "Битва при Шипке". Алексеева Софья, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: работа "В окопе" — о трудностях солдат, оборонявших Шипку в зимние морозы. Ивлева Олеся, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: на полотне "Шипка. 1877" изображен изнурительный дозор, который несли защитники Шипки. Гудович Наталья, Москва, МГАХИ им. В. И. Сурикова, 2018 г.
На фото: работа "Белый генерал" изображает М. Д. Скобелева и его армию в ожидании боя. Шестакова Мария, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
На фото: картина "Убиенные", Михайлов Максим, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2016 г.
На фото: диорама "Вечная память" с мемориалом в память погибших воинов – памятником Свободы на перевале Шипка. Акишина София, Москва, ГАОУ Школа № 548 "Царицыно", 2018 г.
"Я прошу СМИ передать разочарование патриарха, который услышал неправильную историческую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. Мы за историческую правду, господин президент, мы ее завоевали своей кровью. И не может быть никаких причин ее замалчивать или ложно интерпретировать", — отметил предстоятель РПЦ.
Патриарх надеется, что народ Болгарии и политические элиты страны сохранят уважение к "великим жертвам, принесенным совершенно бескорыстно и вопреки всяким политическим конъюнктурам".