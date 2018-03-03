Патриарх Кирилл рассказал о живой традиции болгарского православия

СОФИЯ, 3 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым рассказал о "живой православной народной традиции", с яркими проявлениями которой столкнулся за время пребывания в стране.
"Сегодня на Шипке я имел возможность воочию увидеть, как живет (православная) традиция. Она исходит из глубин народной жизни и является великой силой. Дай Бог, чтобы эта сила всегда сохраняла в мире и единомыслии наши народы, чтобы всегда отношения между нашими странами и народами строились, учитывая подлинные настроения людей", — сказал патриарх Кирилл.
Вечером патриархи Кирилл и Неофит приняли участие в праздничном военном смотре-поверке у памятника Царю-освободителю в центре Софии.