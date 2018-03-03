Патриарх Кирилл рассказал о живой традиции болгарского православия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественной церемонии, посвященной 140-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига. 3 марта 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественной церемонии, посвященной 140-й годовщине освобождения Болгарии от османского ига. 3 марта 2018

СОФИЯ, 3 мар – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым рассказал о "живой православной народной традиции", с яркими проявлениями которой столкнулся за время пребывания в стране.

Предстоятель Русской православной церкви находится в Болгарии с визитом, приуроченным к 140-летию освобождения болгарского народа от Османского ига. В субботу он посетил Шипкинский мемориал – Памятник свободы, где вместе с властями республики и патриархом Болгарским Неофитом принял участие в торжествах.

"Сегодня на Шипке я имел возможность воочию увидеть, как живет (православная) традиция. Она исходит из глубин народной жизни и является великой силой. Дай Бог, чтобы эта сила всегда сохраняла в мире и единомыслии наши народы, чтобы всегда отношения между нашими странами и народами строились, учитывая подлинные настроения людей", — сказал патриарх Кирилл.

Он выразил уверенность, что болгарский народ настроен на братские отношения с Россией и надеется, что никакие политические соображения "не деформируют этих отношений, проистекающих из самых глубин народной жизни".

Вечером патриархи Кирилл и Неофит приняли участие в праздничном военном смотре-поверке у памятника Царю-освободителю в центре Софии.