Представитель РПЦ заявил о необходимости контроля качества книг для детей

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Качество книг для детей нужно контролировать, и они не должны "пропагандировать безвкусицу и разного рода уродство", заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Ранее Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртеньева "про глаз, который упал в унитаз", и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь". Всего в презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений.
"Я думаю, что качество литературы для детей должно контролироваться. Я не знаю, кто должен быть цензором, но я думаю, что здесь должны принимать участие специалисты. Ведь очень важно не только, какие знания мы прививаем детям, но и какой вкус мы вырабатываем в детях", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
В пример он привел советские мультфильмы времен его детства, которые "были все очень добрыми". Герои, создаваемые отечественными художниками-мультипликаторами, по словам митрополита, представляли из себя "добрые и красивые образы".