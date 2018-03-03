Представитель РПЦ заявил о необходимости контроля качества книг для детей

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Качество книг для детей нужно контролировать, и они не должны "пропагандировать безвкусицу и разного рода уродство", заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Так он прокомментировал список детских книг, которые раскритиковала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртеньева "про глаз, который упал в унитаз", и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь". Всего в презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений.

"Я думаю, что качество литературы для детей должно контролироваться. Я не знаю, кто должен быть цензором, но я думаю, что здесь должны принимать участие специалисты. Ведь очень важно не только, какие знания мы прививаем детям, но и какой вкус мы вырабатываем в детях", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

В пример он привел советские мультфильмы времен его детства, которые "были все очень добрыми". Герои, создаваемые отечественными художниками-мультипликаторами, по словам митрополита, представляли из себя "добрые и красивые образы".

"Когда я иной раз сейчас, включая телевизор, попадаю на канал мультфильмов, то, как правило, я вижу там одних монстров. То есть, та эстетическая парадигма, которая при помощи этих мультфильмов закладывается у наших детей, на мой взгляд, очень опасна. И я думаю, что то же самое касается книг. Те детские книги, которые мы читали в детстве, они были не только интересны, но и красивы, они были прекрасны. Будь то "Винни-Пух", "Алиса в стране чудес", будь то разного рода русские сказки. А сейчас все больше и больше появляется литературы, которая, подобно этим новым мультфильмам, пропагандирует безвкусицу и разного рода уродство, и это меня очень беспокоит", — заключил Иларион.