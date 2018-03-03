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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Представитель РПЦ заявил о необходимости контроля качества книг для детей

16:3703.03.2018
(обновлено: 16:58 03.03.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве. Архивное фотоНа Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Качество книг для детей нужно контролировать, и они не должны "пропагандировать безвкусицу и разного рода уродство", заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Посетители одного из книжных магазинов Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Так он прокомментировал список детских книг, которые раскритиковала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Ранее Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку современной детской литературы, которую, по ее словам, "даже взрослым показывать страшно". В список, в частности, вошло стихотворение Игоря Иртеньева "про глаз, который упал в унитаз", и сказка Светланы Лавровой "Куда скачет петушиная лошадь". Всего в презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений.

"Я думаю, что качество литературы для детей должно контролироваться. Я не знаю, кто должен быть цензором, но я думаю, что здесь должны принимать участие специалисты. Ведь очень важно не только, какие знания мы прививаем детям, но и какой вкус мы вырабатываем в детях", — сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

В пример он привел советские мультфильмы времен его детства, которые "были все очень добрыми". Герои, создаваемые отечественными художниками-мультипликаторами, по словам митрополита, представляли из себя "добрые и красивые образы".

Храм Христа Спасителя
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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"Когда я иной раз сейчас, включая телевизор, попадаю на канал мультфильмов, то, как правило, я вижу там одних монстров. То есть, та эстетическая парадигма, которая при помощи этих мультфильмов закладывается у наших детей, на мой взгляд, очень опасна. И я думаю, что то же самое касается книг. Те детские книги, которые мы читали в детстве, они были не только интересны, но и красивы, они были прекрасны. Будь то "Винни-Пух", "Алиса в стране чудес", будь то разного рода русские сказки. А сейчас все больше и больше появляется литературы, которая, подобно этим новым мультфильмам, пропагандирует безвкусицу и разного рода уродство, и это меня очень беспокоит", — заключил Иларион.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Михаил Квашнин
Для начала верните народные сказки , печатавшиеся в советское время.
18:02
03.03.2018
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man0l0
Если с детьми не говорить о Боге, то всю оставшуюся жизнь придётся говорить с Богом о детях.
17:37
03.03.2018
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magicpost
Хотелось бы, чтобы представители РПЦ держались подальше от светской литературы и, особенно, от детских книг.
17:12
03.03.2018
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Pavel E.
Как бы оградить детей от влияния гос пропаганды православия, которая, видимо, пытается вернуть наше развитие в средневековье?..
16:53
03.03.2018
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Андрей Мартынов
"Сказку о попе и работнике его Балде" - не пущать!
Продавцов и покупателей оной книжицы - предать Анафеме.
16:49
03.03.2018
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RUKAPOMOHI
Ну то что, в рядах цензоров будет представитель РПЦ, это к гадалке не ходи.
16:46
03.03.2018
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Датченко Эвелина
RUKAPOMOHI, По любому, видела уже книжицу сказок в их обработке, где все всё делают строго по "церковным канонам". Даже в колодец прыгают за веретеном только помолясь, не раньше.
17:46
03.03.2018
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