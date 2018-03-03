РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ одобрили идею снять продолжение фильма "Страсти Христовы"

15:5703.03.2018
(обновлено: 16:04 03.03.2018)
33323
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМитрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фотоМитрополит Волоколамский Иларион на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Намерение американского кинорежиссера Мэла Гибсона снять продолжение фильма "Страсти Христовы" можно только приветствовать, как еще одно свидетельство об Иисусе Христе, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Рекламный постер фильма Смерть Сталина
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В РПЦ фильм "Смерть Сталина" назвали "плевком в российскую историю"
В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" ведущая попросила митрополита дать оценку идее Мэла Гибсона снять продолжение ленты "Страсти Христовы" (2004 год), в котором он собирается показать уже чудо воскресения Спасителя. Первый фильм — это историческая драма, детально воссоздающая последние 12 часов из жизни Христа, его осуждение на смерть и распятие.

"Я думаю, что он (Гибсон — ред.), как человек верующий, конечно, хочет, чтобы продолжением этого фильма стала история воскресения Христова. Не знаю уж, как он ее покажет, но надеюсь, что это будет сделано художественно убедительно", — сказал митрополит.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли в Церкви положительно относятся к тому, чтобы в кинематографе было изображено "такое чудо, как воскресение Христа", представитель РПЦ отметил, что, по его мнению, "всякое свидетельство о Христе имеет ценность".

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Владимир Легойда: ищите в Церкви не тусовку людей с бородами, а Христа
"То, что говорят и пишут о Христе, может быть очень разного качества, история Христа может быть рассмотрена из разных ракурсов, но в той или иной степени это всегда является проповедью Христа. Потому что центром христианства является личность Иисуса Христа. И если личность Христа раскрывается через то или иное художественное произведение, то она обязательно затронет сердца людей", — считает архиерей.

Оценивая первый фильм Мэла Гибсона на эту тему, "Страсти Христовы", он заметил, что "в целом хотел бы оценить его положительно", добавив, что это, безусловно, "очень тяжелый фильм".

"Мэл Гибсон поставил перед собой задачу с документальной точностью восстановить то, что нам известно по историческим источникам. Мы просто привыкли, когда мы читаем Евангелие о страстях Христовых, когда мы видим на иконах распятие Спасителя, то весь этот натуралистический элемент как бы исключен, он как бы находится за скобками. И мы плохо себе представляем, какие реальные страдания претерпевал человек, когда его приговаривали к смертной казни и потом казнили таким жутким и жестоким способом… И вот Мэлу Гибсону удалось это показать", — сказал Иларион.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
galaction.tereshin
Я согласен с позицией митрополита Илариона.
P.S. Также я не против, чтобы А. В. Серебряков, охаиваемый россиянами, принял участие в съёмках второй части фильма "Страсти Христовы".
16:30
03.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Тузик Дворовый
А снять продолжение Матильды?
16:28
03.03.2018
ОтветитьНе отвечать
RUKAPOMOHI
"Намерение американского кинорежиссера Мэла Гибсона снять продолжение фильма "Страсти Христовы" можно только приветствовать, как еще одно свидетельство об Иисусе Христе, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."
Стало свидетельством? Ну если фантазия стала свидетельством, то разуму и логике здесь делать нечего.
16:09
03.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена