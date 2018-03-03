В РПЦ одобрили идею снять продолжение фильма "Страсти Христовы"

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Намерение американского кинорежиссера Мэла Гибсона снять продолжение фильма "Страсти Христовы" можно только приветствовать, как еще одно свидетельство об Иисусе Христе, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале " Россия 24 " ведущая попросила митрополита дать оценку идее Мэла Гибсона снять продолжение ленты "Страсти Христовы" (2004 год), в котором он собирается показать уже чудо воскресения Спасителя. Первый фильм — это историческая драма, детально воссоздающая последние 12 часов из жизни Христа, его осуждение на смерть и распятие.

"Я думаю, что он (Гибсон — ред.), как человек верующий, конечно, хочет, чтобы продолжением этого фильма стала история воскресения Христова. Не знаю уж, как он ее покажет, но надеюсь, что это будет сделано художественно убедительно", — сказал митрополит.

На уточняющий вопрос о том, действительно ли в Церкви положительно относятся к тому, чтобы в кинематографе было изображено "такое чудо, как воскресение Христа", представитель РПЦ отметил, что, по его мнению, "всякое свидетельство о Христе имеет ценность".

"То, что говорят и пишут о Христе, может быть очень разного качества, история Христа может быть рассмотрена из разных ракурсов, но в той или иной степени это всегда является проповедью Христа. Потому что центром христианства является личность Иисуса Христа. И если личность Христа раскрывается через то или иное художественное произведение, то она обязательно затронет сердца людей", — считает архиерей.

Оценивая первый фильм Мэла Гибсона на эту тему, "Страсти Христовы", он заметил, что "в целом хотел бы оценить его положительно", добавив, что это, безусловно, "очень тяжелый фильм".

"Мэл Гибсон поставил перед собой задачу с документальной точностью восстановить то, что нам известно по историческим источникам. Мы просто привыкли, когда мы читаем Евангелие о страстях Христовых, когда мы видим на иконах распятие Спасителя, то весь этот натуралистический элемент как бы исключен, он как бы находится за скобками. И мы плохо себе представляем, какие реальные страдания претерпевал человек, когда его приговаривали к смертной казни и потом казнили таким жутким и жестоким способом… И вот Мэлу Гибсону удалось это показать", — сказал Иларион.