Патриарх Кирилл прибыл в Болгарию почтить память русских солдат

СОФИЯ, 2 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в столицу Болгарии с официальным визитом, приуроченным к освобождению страны от османского ига, в аэропорту его встретили вице-президент республики Илияна Йотова, посол России в Болгарии и иерархи Болгарской православной церкви.

"Очень рад вступить на гостеприимную болгарскую землю, встретиться с моим собратом патриархом Неофитом и с болгарским народом, с которым русский народ находится в совершенно особой духовной связи. И выразителями этой связи являются наши Церкви. Многое меняется в мире, меняется политическое устройство, сама политика, а те связи, которыми Церкви скрепляют народы, преодолевают изменения времени", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он добавил, что прибыл в Болгарию с "очень светлым чувством" и радуется предстоящим встречам.

В рамках визита патриарх Кирилл примет участие в памятных мероприятиях, почтит память воинов, павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, и совершит молебен в храме-памятнике Рождества Христова на Шипке.

Третьего марта исполняется 140 лет со дня подписания Сан-Стефанского мирного договора, который подвел итоги Русско-турецкой войны 1877-1878 годов и заложил основы для будущего развития независимого болгарского государства. С 1991 года этот день является национальным праздником Республики Болгария. Одним из основных организаторов мероприятий по случаю юбилея является национальный комитет, сформированный в мае 2017 года под патронатом президента страны Румена Радева. В его составе представители госструктур, общественных организаций, СМИ, деятели науки и культуры, духовные лица.

В эти дни в разных городах страны при активном участии российских политических и общественных деятелей, дипломатов посольства России в Софии идет чествование ключевых событий Русско-турецкой войны, которую болгары называют освободительной. С 25 февраля по 5 марта под эгидой министерства культуры России пройдут Дни духовной культуры России в Болгарии. Программа мероприятий включает конференцию, посвященную 140-летию освобождения от османского ига, и мультимедийную выставку икон из собрания Государственного Русского музея в Российском культурно-информационном центре в Софии, выступления Московского синодального хора.