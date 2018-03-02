"Уверуй, либо умри". Жестокое убийство вызвало протесты в Южной Корее

Антон Скрипунов

"Пока иностранцы смотрели Игры, граждане выходили на улицы" — такую фразу вот уже месяц повторяют южнокорейские СМИ. Убийство 27-летней Ку Чжи Ин ее собственными родителями за отказ принимать их веру вызвал многотысячные акции протеста, причем не только в Южной Корее. Об обстоятельствах громкого дела и том, как оно повлияет на права верующих по всему миру, — в материале РИА Новости.

"Желала мира в семье"

"Я хотела спасти свою дочь, а не убивать", — слова матери погибшей (чье имя следствие не называет), приведенные государственным информагентством Ёнхап (Yonhap), взбудоражили всю страну. Как и обстоятельства смерти Ку Чжи Ин.

В 2016 году родители девушки стали членами "Консультативного центра культа" — одной из многочисленных протестантских церквей в Корее. Протестанты в этой стране, по социологическим данным, — самая активная конфессия. В целом к протестантской общине относится около 20% населения, что для Южной Кореи, где нет господствующей религии, довольно много.

​

По информации корейской Ассоциации правозащитных организаций по принудительному обращению (HRAFC), новых адептов община обретает с помощью так называемых "миссионерских программ", в которых основной упор делается на беседы пастора с потенциальной паствой. Именно в такую "программу" и вовлекли Ку Чжи Ин ее родители.

"Я общалась с ней несколько раз. Она говорила, что не принимает доводы родителей, но ей не хотелось их обижать", — рассказывает ее подруга Ким Ву Сан.

Увещевания не подействовали, и в ход пошли грязные методы. Летом 2016-го Ку Чжи Ин неожиданно оказалась в аббатстве города Йонгсон. Выяснилось, что родители подсыпали ей снотворное, и пастор Ли Юнг Сен увез ее в католический монастырь, сговорившись с одним из его насельников. Там ее держали взаперти 44 дня, однако девушке удалось сбежать.

"Несмотря на похищение, она вернулась к родителям, так как желала мира в семье", — замечает Ким Ву Сан.

Обстоятельства произошедшего Ку Чжи Ин подробно описала в письме, которое отправила в Голубой дом — официальную резиденцию президента. Она призвала власти "закрыть "Корейский консультативный центр культа", ввести судебные наказания пасторов и лоббировать закон о запрете религиозной дискриминации". Ее обращение поддержали правозащитники.

Однако родители не оставляли попыток переубедить девушку. Она сильно боялась, что ее снова похитят. Так и получилось: в ноябре 2017 года ее вывезли в пансионат "Консультативного центра культа" и закрыли в тесной комнате без окон. А 9 января полиция обнаружила бездыханное тело Ку Чжи Ин со следами побоев. Судмедэкспертиза показала, что жертву задушили, причем убийство произошло еще 29 декабря.

© Фото : предоставлено пресс-службой HRAFC Пансионат в городе Хвасун, где была убита Ку Чжи Ин © Фото : предоставлено пресс-службой HRAFC Пансионат в городе Хвасун, где была убита Ку Чжи Ин

Корейская прокуратура предъявила обвинения родителям погибшей. Сейчас идет следствие. Правозащитники считают, что дело расследуется чуть ли не в закрытом режиме, и очень этим возмущены.

"Смерть под маской святости"

"Эти пасторы сначала пристально следят за вами. Затем используют снотворное, чтобы похитить вас. И в какой-то момент вы просыпаетесь, а ваши руки обмотаны скотчем, ноги прикованы к батарее", — возмущается Ким Ву Сан.

Проблеме "миссионерских программ" в Южной Корее уже более десяти лет. Как утверждают в HRAFC, число жертв принудительного обращения только растет. "Христианские пасторы за деньги предоставляют "консультации" и побуждают семьи похищать своих близких, придерживающихся других религиозных взглядов. От принудительного обращения пострадало более тысячи человек", — говорит сопредседатель HRAFC Пак Санг Ик.

Представители церквей утверждают, что эти обвинения лишены оснований. Все беседы о вере, подчеркивают они, проводятся только по добровольному согласию.

Но факт остается фактом — гибель 27-летней девушки привела к массовым протестам. Митинги с требованием принять закон, запрещающий насильственное обращение в веру, собрали по всей стране более 120 тысяч человек. Акции продолжаются уже больше месяца, хотя информационное пространство в Корее последнее время было полностью занято Олимпийскими играми.

© Фото : предоставлено пресс-службой HRAFC Акция протеста в Сеуле против принудительного обращения в другую религию © Фото : предоставлено пресс-службой HRAFC Акция протеста в Сеуле против принудительного обращения в другую религию

Жертвы религиозного насилия призвали власти наконец "осознать реальную угрозу". "Граждан Кореи эксплуатируют и убивают ради принудительного обращения. Десятки тысяч людей живут в страхе за свою жизнь по одной причине: у них другая вера. Кто дал этим пасторам право сковывать и убивать людей за их убеждения? Они скрывают свои лица под маской святости и благочестия, однако их действия показывают, что они ради своих целей готовы пойти на убийство", — говорится в обращении на имя президента страны.

Корейские власти открестились как от истории с Ку Чжи Ин, назвав ее "частным семейным делом", так и от проблемы в целом. Это дало общественности еще один повод полагать, что у "пасторов-убийц" есть могущественные покровители.

Проповедь или насилие

"Религиозная миссия была и всегда будет в самых разных странах мира. Миссионерство существует как в мягкой культурной, так и в более агрессивной форме — когда, например, настойчиво приглашают прийти куда-нибудь", — отмечает ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед и социолог религии Роман Лункин.

По его мнению, проблема "не в миссионерской деятельности как таковой", а в том, что представитель той или иной организации переходит черту в отношениях и с человеком, и законом, применяя, например, психологическое давление, хотя к миссии это не имеет никакого отношения.

© Фото : предоставлено пресс-службой HRAFC Акция протеста в Сеуле против принудительного обращения в другую религию © Фото : предоставлено пресс-службой HRAFC Акция протеста в Сеуле против принудительного обращения в другую религию

"В таких случаях нужно разбираться: сама религиозная организация это предписывает или же миссионер придумал", — подчеркнул эксперт, добавив, что насильственные формы миссионерства не характерны для истинного протестантизма.

Между тем, пока корейские власти молчат, протесты перекинулись в другие страны. В конце февраля в Вашингтоне сотни людей устроили пикет у Белого дома с призывом защитить американцев от "насильственного миссионерства". Аналогичные митинги прошли в таких странах, как ЮАР, Индия и Зимбабве, где весьма распространена подобная практика. Видимо, трагедия в Южной Корее вынудит мировое сообщество обратить более пристальное внимание на права как верующих, так и неверующих граждан.