"Уверуй, либо умри". Жестокое убийство вызвало протесты в Южной Корее

"Пока иностранцы смотрели Игры, граждане выходили на улицы" — такую фразу вот уже месяц повторяют южнокорейские СМИ. Убийство 27-летней Ку Чжи Ин ее собственными родителями за отказ принимать их веру вызвал многотысячные акции протеста, причем не только в Южной Корее. Об обстоятельствах громкого дела и том, как оно повлияет на права верующих по всему миру, — в материале РИА Новости.
"Желала мира в семье"
"Я хотела спасти свою дочь, а не убивать", — слова матери погибшей (чье имя следствие не называет), приведенные государственным информагентством Ёнхап (Yonhap), взбудоражили всю страну. Как и обстоятельства смерти Ку Чжи Ин.
В 2016 году родители девушки стали членами "Консультативного центра культа" — одной из многочисленных протестантских церквей в Корее. Протестанты в этой стране, по социологическим данным, — самая активная конфессия. В целом к протестантской общине относится около 20% населения, что для Южной Кореи, где нет господствующей религии, довольно много.
[궐기대회-대전] #2만여명 "살인마, 강제개종목사 처벌하라”… ‘구지인법’ 제정 촉구— 우주 (@scjbong144) 27 февраля 2018 г.
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По информации корейской Ассоциации правозащитных организаций по принудительному обращению (HRAFC), новых адептов община обретает с помощью так называемых "миссионерских программ", в которых основной упор делается на беседы пастора с потенциальной паствой. Именно в такую "программу" и вовлекли Ку Чжи Ин ее родители.
"Я общалась с ней несколько раз. Она говорила, что не принимает доводы родителей, но ей не хотелось их обижать", — рассказывает ее подруга Ким Ву Сан.
Увещевания не подействовали, и в ход пошли грязные методы. Летом 2016-го Ку Чжи Ин неожиданно оказалась в аббатстве города Йонгсон. Выяснилось, что родители подсыпали ей снотворное, и пастор Ли Юнг Сен увез ее в католический монастырь, сговорившись с одним из его насельников. Там ее держали взаперти 44 дня, однако девушке удалось сбежать.
"Несмотря на похищение, она вернулась к родителям, так как желала мира в семье", — замечает Ким Ву Сан.
Обстоятельства произошедшего Ку Чжи Ин подробно описала в письме, которое отправила в Голубой дом — официальную резиденцию президента. Она призвала власти "закрыть "Корейский консультативный центр культа", ввести судебные наказания пасторов и лоббировать закон о запрете религиозной дискриминации". Ее обращение поддержали правозащитники.
Однако родители не оставляли попыток переубедить девушку. Она сильно боялась, что ее снова похитят. Так и получилось: в ноябре 2017 года ее вывезли в пансионат "Консультативного центра культа" и закрыли в тесной комнате без окон. А 9 января полиция обнаружила бездыханное тело Ку Чжи Ин со следами побоев. Судмедэкспертиза показала, что жертву задушили, причем убийство произошло еще 29 декабря.
Корейская прокуратура предъявила обвинения родителям погибшей. Сейчас идет следствие. Правозащитники считают, что дело расследуется чуть ли не в закрытом режиме, и очень этим возмущены.
"Смерть под маской святости"
"Эти пасторы сначала пристально следят за вами. Затем используют снотворное, чтобы похитить вас. И в какой-то момент вы просыпаетесь, а ваши руки обмотаны скотчем, ноги прикованы к батарее", — возмущается Ким Ву Сан.
Проблеме "миссионерских программ" в Южной Корее уже более десяти лет. Как утверждают в HRAFC, число жертв принудительного обращения только растет. "Христианские пасторы за деньги предоставляют "консультации" и побуждают семьи похищать своих близких, придерживающихся других религиозных взглядов. От принудительного обращения пострадало более тысячи человек", — говорит сопредседатель HRAFC Пак Санг Ик.
Представители церквей утверждают, что эти обвинения лишены оснований. Все беседы о вере, подчеркивают они, проводятся только по добровольному согласию.
Но факт остается фактом — гибель 27-летней девушки привела к массовым протестам. Митинги с требованием принять закон, запрещающий насильственное обращение в веру, собрали по всей стране более 120 тысяч человек. Акции продолжаются уже больше месяца, хотя информационное пространство в Корее последнее время было полностью занято Олимпийскими играми.
Жертвы религиозного насилия призвали власти наконец "осознать реальную угрозу". "Граждан Кореи эксплуатируют и убивают ради принудительного обращения. Десятки тысяч людей живут в страхе за свою жизнь по одной причине: у них другая вера. Кто дал этим пасторам право сковывать и убивать людей за их убеждения? Они скрывают свои лица под маской святости и благочестия, однако их действия показывают, что они ради своих целей готовы пойти на убийство", — говорится в обращении на имя президента страны.
Корейские власти открестились как от истории с Ку Чжи Ин, назвав ее "частным семейным делом", так и от проблемы в целом. Это дало общественности еще один повод полагать, что у "пасторов-убийц" есть могущественные покровители.
Проповедь или насилие
"Религиозная миссия была и всегда будет в самых разных странах мира. Миссионерство существует как в мягкой культурной, так и в более агрессивной форме — когда, например, настойчиво приглашают прийти куда-нибудь", — отмечает ведущий научный сотрудник и руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед и социолог религии Роман Лункин.
По его мнению, проблема "не в миссионерской деятельности как таковой", а в том, что представитель той или иной организации переходит черту в отношениях и с человеком, и законом, применяя, например, психологическое давление, хотя к миссии это не имеет никакого отношения.
"В таких случаях нужно разбираться: сама религиозная организация это предписывает или же миссионер придумал", — подчеркнул эксперт, добавив, что насильственные формы миссионерства не характерны для истинного протестантизма.
Между тем, пока корейские власти молчат, протесты перекинулись в другие страны. В конце февраля в Вашингтоне сотни людей устроили пикет у Белого дома с призывом защитить американцев от "насильственного миссионерства". Аналогичные митинги прошли в таких странах, как ЮАР, Индия и Зимбабве, где весьма распространена подобная практика. Видимо, трагедия в Южной Корее вынудит мировое сообщество обратить более пристальное внимание на права как верующих, так и неверующих граждан.