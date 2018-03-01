Архиерей: Церковь не против поднимающей острые вопросы духовной литературы

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. В РПЦ с пониманием относятся к появлению в ассортименте православных издательств литературы, поднимающей острые вопросы и не всегда соответствующей позиции большинства верующих, заявил в четверг на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Издательского совета Московского патриархата митрополит Калужский и Боровский Климент.

"У нас в совете есть три грифа: "Благословение патриарха", "рекомендовано" и "допущено". Последний мы ставим на издания, изложенная в которых точка зрения не всеми принимается, авторы которых имеют определенный взгляд на определенные вещи. В таких книгах, как правило, разбираются проблемы современного человека, который не воцерковлен, который знает, что Бог есть, но к вере пока не пришел. И эти книги могут показать ему путь в церковь", — сказал митрополит.

По его словам, некоторые православные издательства сегодня делают многое, чтобы привлечь к чтению молодежь, публикуя книги на темы, которые могут ее заинтересовать. Но для человека, который постоянно ходит в храм, может показаться странным, зачем вообще поднимать острые вопросы. "Нам и так все ясно здесь, в храме", — приводит архиерей распространенную точку зрения.

И задача Церкви здесь, продолжает он, просто указать, что в книге присутствует нетрадиционный подход к пониманию вопроса. "Но не противоречащий церковному учению", — подчеркнул митрополит Климент.

Четырнадцатого марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси была издана первая печатная книга Ивана Федорова "Апостол". С 2010 года по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла в течение всего месяца во всех епархиях Русской православной церкви проводятся мероприятия, посвященные православной книге.