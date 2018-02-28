Русская церковь предложила бесплатную альтернативу детским садам

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Православная служба помощи "Милосердие" впервые начала бесплатный набор детей, которые по разным причинам не могут посещать государственные детские сады, в Свято-Димитриевский детский центр, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Центр является одним из ключевых проектов службы, в нем семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а также многодетные родители могут оставить ребенка на весь день. Таким образом "Милосердие" надеется преодолеть на ранней стадии социальное сиротство,реабилитировать детей из кризисных семей и помочь многодетным родителям.

"Многие из наших подопечных детей по разным причинам не могут посещать государственный детский сад, и родители оказываются в ситуации, что мама не может выйти на работу или уделять достаточно внимания другим своим детям, или ей трудно справляться с ребенком-инвалидом. Например, среди наших детей есть те, кому требуется соблюдать строжайшую диету, или дети, которым специалисты помогают преодолеть педагогическую запущенность", — рассказала директор Свято-Димитриевского центра Александра Аракелова.

В пресс-службе уточнили, что в государственном детском саду не всегда есть возможность помочь ребенку, находящемуся в сложных физическом или эмоциональном состояниях, а детям без московской прописки практически невозможно туда попасть. "Посещать центр можно независимо от места регистрации, предварительно пройдя собеседование, а детей можно приводить как на полный день, так и на отдельные занятия – на уроки пения, рисования, физкультуры, встречи с психологом и логопедом", подчеркнули в "Милосердии".

Служба действует в Москве по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ее возглавляет руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон (Шатов). Свою миссию "Милосердие" видит в оказании помощи нуждающимся и бедствующим, облегчении страданий и улучшении качества жизни всех подопечных, говорится на официальном сайте организации.